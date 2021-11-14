Хорватія не пустила Росію на чемпіонат світу з футболу

Віцечемпіони кваліфікувалися до фінальної частини напряму

Збірна Хорватії здобула перемогу над росіянами в останньому турі групового турніру чемпіонату світу і стала черговим фіналістом турніру. Раніше путівки в Катар здобули Німеччина, Данія, Франція, Бельгія і Бразилія.

Хорватська команда володіла тотальною перевагою в матчі. Перший удар в бік їхніх воріт суперники зробили за 15 хвилин до фінального свистка. Господарі володіли м’ячем 65% часу, завдали більше 20 ударів по воротам гостей і справедливо перемогли. Єдиний гол у зустрічі записали на захисника збірної Росії Федіра Кудряшова. Вибиваючи м’яча після прострілу з флангу він вразив свої ж ворота.

В інших матчах групи Н Словаччина розбила в гостях Мальту – 6:0, а Словенія перемогла Кіпр – 2:1.

Раніше стало відомо, чи можуть Україна та Росія зустрітися у стикових матчах чемпіонату світу? Турнірні розклади.