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    Хорватія не пустила Росію на чемпіонат світу з футболу

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    Хорватія напряму вийшла до фінальної частини чемпіонату світу - Хорватія не пустила Росію на чемпіонат світу з футболу
    Хорватія напряму вийшла до фінальної частини чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    Віцечемпіони кваліфікувалися до фінальної частини напряму

    Збірна Хорватії здобула перемогу над росіянами в останньому турі групового турніру чемпіонату світу і стала черговим фіналістом турніру. Раніше путівки в Катар здобули Німеччина, Данія, Франція, Бельгія і Бразилія.

    Хорватська команда володіла тотальною перевагою в матчі. Перший удар в бік їхніх воріт суперники зробили за 15 хвилин до фінального свистка. Господарі володіли м’ячем 65% часу, завдали більше 20 ударів по воротам гостей і справедливо перемогли. Єдиний гол у зустрічі записали на захисника збірної Росії Федіра Кудряшова. Вибиваючи м’яча після прострілу з флангу він вразив свої ж ворота.

    В інших матчах групи Н Словаччина розбила в гостях Мальту – 6:0, а Словенія перемогла Кіпр – 2:1.

    Раніше стало відомо, чи можуть Україна та Росія зустрітися у стикових матчах чемпіонату світу? Турнірні розклади.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
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    Хорватія не пустила Росію на чемпіонат світу з футболу