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    Лідер Боснії і Герцеговини не зіграє проти України у відборі до чемпіонату світу з футболу

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    Едін Джеко не зіграє з Україною - Лідер Боснії і Герцеговини не зіграє проти України у відборі до чемпіонату світу з футболу
    Едін Джеко не зіграє з Україною
    фото з відкритих джерел

    Едін Джеко відправився відновлюватися від пошкодження в «Інтер»

    Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко не зіграє в заключному матчі групового турніру чемпіонату світу з футболу проти України. 35-річний форвард не відновився повністю від травми. Його збірна поступилася Фінляндії (1:3) і втратила шанси потрапити до фінальної частини, тож ризикувати здоров’ям футболыста немає сенсу.

    «Нам усім було погано після поразки від Фінляндії. Ми швидко навчаємось на поразках. Сподіваюся, ми навчилися чогось, що допоможе нам не повторювати подібних помилок у майбутньому.

    Потрібно продовжувати працювати та вірити у свої сили. Впевнений, у такому разі ми зможемо досягти хорошого результату», – сказав Джеко.

    Матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада о 21.45. Наша команда вже вилетіла до Сараєва, де завершить підготовку до матчу.

    Тим часом Хорватія не пустила Росію на чемпіонат світу з футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Едін Джеко
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    Лідер Боснії і Герцеговини не зіграє проти України у відборі до чемпіонату світу з футболу