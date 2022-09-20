РФ відсторонено від чемпіонату світу з дзюдо

Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо

Країну-агресорку відсторонили від участі в чемпіонаті світу з дзюдо, який відбудеться з 6 по 12 жовтня в Ташкенті. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Про відсторонення збірної країни-агресора розповів президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов. «У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо», – повідомив функціонер.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський диктатор Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Після 24 жовтня його позбавили цього статусу.

Як раніше повідомлялося, російських та білоруських п'ятиборців відсторонили від участі в міжнародних змаганнях.