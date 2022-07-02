«Путін поставив Росію раком». Український дзюдоїст розкритикував російського диктатора

Люди змінюються, країни змінюються, тому не можна, щоб державою правила людина, у якого в голові все на рівні СРСР – Георгій Зантарая

«Зараз дивишся на Путіна і Лукашенка і не розумієш, що взагалі у них в голові»

Легендарний український спортсмен та чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая дав інтерв'ю білоруським журналістам і заявив, що їхня країна застрягла в «совку», а також оцінив діяльність російського диктатора Володимира Путіна.

«Дотримуюся думки: якщо світ розвивається, прогресує, то і при владі повинні бути ті люди, які здатні йти в ногу з часом. Не можуть старі політики розвивати нормально країну. Люди свої кар'єри почали ще за часів СРСР, і зараз мислять саме тими категоріями, які були в «совку». Про який розвиток в такому випадку можна говорити?», – заявив Зантарая.

Також він зазначив, що описані ним керівники самі хочуть жити сучасно – їздять не на «Жигулях», а на «Мерседесах», купують дорогий одяг. Але ось розвиток країни залишається на рівні 30-річної давності.

«Люди змінюються, країни змінюються, тому не можна, щоб державою правила людина, у якого в голові все на рівні СРСР. Таких керівників потрібно міняти. Є термін – відпрацював – пішов. А то потім починається маразм, шизофренія, і від цього страждають прості люди. Зараз дивишся на Путіна і Лукашенка і не розумієш, що взагалі у них в голові. При цьому ті ж росіяни пишуть, що Путін підняв Росію з колін. Ага, точно. Підняв з колін і поставив раком», – наголосив дзюдоїст

Нагадаємо, раніше Зантарая відмовився від усіх своїх титулів на рівні чемпіонату світу через допуск росіян до змагань Міжнародної федерації дзюдо.

Джерело: Xsport.ua