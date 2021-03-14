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    «Рома» після «Шахтаря» сенсаційно поступилася аутсайдеру в Італії

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    «Рома» після «Шахтаря» сенсаційно поступилася аутсайдеру в Італії
    фото з відкритих джерел

    Клуб Паулу Фонсеки втратив п’яте місце в турнірній таблиці Серії А

    Перемога над «Шахтарем» в 1/8 фіналу Ліги Європи не дозволила «Ромі» відновити сили на гру з «Пармою» і вона завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2:0.

    «Парма» забила швидкий гол - вже на 9-й хвилині рахунок у матчі відкрив Валентин Міхейле. До слова, єдиний удар «Парми» по воротах суперника в першому таймі став результативним. «Рома» почала масовано атакувати і оголила тили, за що була покарана на 55-й хвилині. Господарі заробили пенальті, який реалізував Ернані. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу «хрестоносців».

    Для господарів ця перемога стала лише третьою в сезоні й останньою в 17-ти крайніх матчах.

    «Рома» в 27 матчах набрала 50 очок і займає 5-е місце в турнірній таблиці Серії А. За підсумками туру вона помінялася місцями з «Аталантою» Руслана Малиновського, яка має на 2 очки більше. «Парма» (19) - у зоні вильоту, на 19-му місці. Лідирує в чемпіонаті міланський «Інтер» (65), який сьогодні на виїзді здолав «Торіно» (1:2).

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    Теги: ФК «Шахтар» ФК Рома
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