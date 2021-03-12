Луческу назвав головну причину поразки «Динамо»

Кияни поступилися «Вильярреалу» через грубі помилки молодих гравців

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу підбив підсумки першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського «Вільярреала» (0:2).

«Мені немає в чому дорікнути хлопцям, я задоволений тим, як вони зіграли. Але є різниця в класі, майстерності й особливо у досвіді. У нас дуже молода задня лінія, і ця нестача досвіду була помітна. Чим далі проходиш у єврокубках, тим сильніші та складніші суперники, - підкреслив Луческу. - Це ж стосується і пропущених голів - відсутність досвіду у нас дозволила супернику вичавити максимум із двох стандартів. І в той же час ми не були настільки уважними та сконцентрованими. Але в цілому «Вільярреал» переміг заслужено.

Після другого пропущеного гола ми домінували, створювали моменти та грали активно. Що стосується реалізації, то суперник доходив до наших воріт в результаті комбінацій і створював моменти, у той час як ми намагалися пробитися до воріт індивідуально, і найчастіше приймали невірні рішення на етапі останнього пасу та розвитку атаки. Тому, на жаль, нам не вдалося забити.

У футболі завжди вирішальне значення мають голи. Якби Циганков реалізував свій момент на початку гри, матч пішов би за зовсім іншим сценарієм. Ми могли б компенсувати відсутність досвіду своїм ентузіазмом. До слова, мені здалося, що в тому епізоді був легкий поштовх із боку гравця «Вільярреала». Вважаю, що іспанці були кращими, але рахунок трохи не відповідає грі - результат 1:2 був би більш закономірним».

Матч-відповідь відбудеться 18 березня.