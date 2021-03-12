«Шахтар» у Лізі Європи «розчавив» колишній тренер

Чемпіони України пропустили від «Роми» три «сухих» м’ячі

Слідом за київським «Динамо», яке програло в 1/8 фіналу Ліги Європи іспанському «Вільярреалу», з облизнем повертається з Риму й чемпіон України донецький «Шахтар». В матчі з «Ромою» на цій же стадії єврокубка «гірники» отримали три голи і, будемо відвертими, практично втратили шанси на вихід до чвертьфіналу. Можна, звичайно помилитися, але такий рахунок відігрується нечасто.

Примітно, що розгром взагалі не простежувався по грі. «Шахтар» частіше володів м’ячем, створював моменти, мав кілька слушних нагод забивати. Так, програвав після першого тайму через відсутність травмованого Степаненка: римляни вкинули з-за бокової лінії і через банальну гру в «стінку» вивели один на один з Трубіним Пеллегріні. Проте за рівного співвідношення така перевага «Роми» виглядала непереконливою.

Все змінилося після того, як Паулу Фонсека, котрий переїхав до Риму з «Шахтаря», випустив на поле Ель-Шаараві. Розбігався він, щоправда, не одразу. До його феєричного проходу міг зрівнювати рахунок Жуніор Мораес. Але бразильський українець, як і в першому таймі, з п’ятачка не зміг переграти воротаря Лопеса. А потім рейд вищезгаданого нападника привів до голу. На швидкості Ель-Шаараві проскочив між Додо і Вітао і легко перекинув Трубіна. Чому ніхто з двох бразильців не пішов на тактичний фол – навіть і вони не скажуть. Мабуть, сподівалися на воротарську майстерність 19-річного голкіпера, адже Трубін під час матчу кілька разів врятував команду.

Через чотири хвилини Ель-Шаараві вже бив упритул, м’яч пішов на кутовий, після подачі якого Джанлука Манчіні головою забив третій гол. Тут, слід сказати, «гірники» також не допрацювали. На дальній штанзі, звідки прилетів результативний удар, чатували одразу четверо гравців «Роми» й лише двоє представляли там «Шахтар».

Отже, 3:0. Гра-відповідь за тиждень у Києві.