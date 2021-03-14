«Манчестер Сіті» без ключових гравців розтрощив аутсайдера

«Місцяни» перемогли «Фулхем» і відірвалися від переслідувача на 17 очок

«Манчестер Сіті» впевнено крокує до третьої перемоги в чемпіонаті Англії під керівництвом Хосепа Гвардіоли. У 28 турі його команда не в найсильнішому складі у гостях розбила «Фулхем» - 3:0.

Місця в старті не отримали Зінченко, Де Брюйне, Фоден, Уокер, Марез та накращий гравець Прем’єр-ліги останніх двох місяців Гюндоган. Це пов’язано з грою з менхенгладбахською «Боруссією» в Лізі чемпіонів, яка відбудеться 16 березня. Ротація, як видно, діє позитивно. «Сіті» в першому таймі шукав больові точки в обороні суперника, а після перерви знищив його протягом 20 хвилин. Забивали Стоунс, Жезус та Агуеро з пенальті.

«Відмінна гра проти команди, яка розвинена фізично і має хороші ідеї, – сказав після матчу Хосеп Гвардіола. – Це була важлива перемога для нас. Залишилося вісім ігор до кінця чемпіонату, і ми стали ближче до перемоги. Динаміка сезону хороша. Ми не просідаємо, тож це добре. Тепер у нас два важливих матчі в Лізі чемпіонів і в Кубку Англії.

Забити було важливим для Агуеро. Забивати голи - це для нього і для Габріеля Жезуса. Вся команда була чудова. Перемоги допомагають виграти наступну гру. У наступному матчі немає іншого варіанту», - наводить ВВС слова Гвардіоли.

«Манчестер Сіті» набрав 71 очко і впевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача «Манчестер Юнайтед» на 17 очок (у «МЮ» два матчі в запасі).