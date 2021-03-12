Каштру вважає, що «Шахтар» підвела реалізація моментів

У матчі з «Ромою» «гірники» розслабилися на чотири хвилини й пропустили два голи

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів про враження від гри 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Роми» (0:3).

«Вирішальними були чотири хвилини, коли ми пропустили два м’ячі – від 73-ї до 77-ї. Перед другим голом ніби був фол на нашу користь, який не поставили. І пропустили ще один м’яч із кутового. Гадаю, що цей момент став зламним і дуже складним, – розповів Каштру». – Найбільша помилка в тому, що ми не реалізували чотири певні моменти, які створили. Ми прагнули, і працювали, і робили все для того, щоб забивати м’ячі тут, на виїзді. Це було дуже важливо. І, звісно ж, потрібно було уникнути трьох пропущених м’ячів. Гадаю, що результат не до кінця справедливий і геть не відтворює того, що було. У першому таймі була досить збалансована гра. Проте статистика – це статистика, наразі вона нічого не означає, всі дивляться на результат. Однак якщо говорити про 60% тримання м’яча, про атаки, що ми здійснили… На жаль, як я вже сказав, не змогли реалізувати жодного з моментів, які створили.

Ми сьогодні грали проти «Роми», яка діє з лінією з п’ятьох захисників. Розуміли, що наша перевага буде саме на початку атаки. Потім наші вінгери мали розташовуватись між лініями суперника, таким чином відкриваючи зони для розвитку наших атак, що не завжди вдало виходило. «Рома» також не мала великого обсягу атакувальної роботи в першому таймі. Стратегічно ми прагнули від самого початку матчу відбирати м’яч у суперника, не дозволяти йому проходити до тих зон, що ми вважали небезпечними для нас. «Рома» також протягом усього поєдинку не створила величезної кількості моментів, якщо говорити про розвиток гри саме від воріт до наших воріт. Вони забили один м’яч після аута, і також у першому таймі був один момент, коли вони могли забивати після кутового. У першому таймі ми не змогли продемонструвати тієї атакувальної гри, що планували, порівняно з другим таймом».

Матч-відповідь відбудеться в Києві 18 березня.