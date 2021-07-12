В Італії на святкуванні перемоги на Євро є загиблі і поранені

Одну людину застрелили, кілька осіб загинуло в ДТП

Святкування перемоги на чемпіонаті Європи в Італії для кількох людей завершилося загибеллю. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, вночі в провінції Катанія сталося ДТП, в результаті якого загинув 19-річний юнак, а ще чотири людини були поранені. Повідомляється, що всі вони їхали відзначати перемогу збірної Італії. У Фоджі 32-річний чоловік на скутері був застрелений під час участі у футбольному святі. Також вночі у Венеції в одному з каналів було виявлено тіло чоловіка середніх років. Його особа не встановлена. У поліції не виключають, що смерть невідомого могла бути пов'язана з масовими урочистостями з приводу успіху збірної Італії на Євро-2020. Також повідомляється про безліч поранених в різних містах Італії.

Матч фіналу чемпіонату Європи-2020 Італія – Англія проходив на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Основний і додатковий час зустрічі завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті перемогу вирвали італійці – 3:2.