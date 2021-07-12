Роналду виграв «Золотий бутс», Педрі став юною зіркою Євро
УЄФА роздав призи найяскравішим футболістам турніру
Чемпіонат Європи з футболу пішов в історію. Володарем трофею стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті здолала англійців.
Після фінального свистка емоції били через край (дивіться фоторепортаж).
Призи дісталися не тільки чемпіонам.
Найкращим бомбардиром з п’ятьма голами став португалець Кріштіану Роналду, який отримає «Золотий бутс».
Юною зіркою Євро визнано 18-річного іспанця Педрі.
Найкращим гравцем фіналу названо Леонардо Бонуччі, котрий зрівняв рахунок у фіналі з Англією.
Гравцем турніру став Джанлуїджі Доннарума.
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