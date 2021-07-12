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    Роналду виграв «Золотий бутс», Педрі став юною зіркою Євро

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    УЄФА роздав призи Євро-2020 - Роналду виграв «Золотий бутс», Педрі став юною зіркою Євро
    УЄФА роздав призи Євро-2020
    Фото: УЄФА

    УЄФА роздав призи найяскравішим футболістам турніру

    Чемпіонат Європи з футболу пішов в історію. Володарем трофею стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті здолала англійців.

    Після фінального свистка емоції били через край (дивіться фоторепортаж).

    Призи дісталися не тільки чемпіонам.

    Найкращим бомбардиром з п’ятьма голами став португалець Кріштіану Роналду, який отримає «Золотий бутс».

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    Юною зіркою Євро визнано 18-річного іспанця Педрі.

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    Найкращим гравцем фіналу названо Леонардо Бонуччі, котрий зрівняв рахунок у фіналі з Англією.

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    Гравцем турніру став Джанлуїджі Доннарума.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Кріштіану Роналду
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    Роналду виграв «Золотий бутс», Педрі став юною зіркою Євро