Росія пожалілася в УЄФА через пісеньку про Путіна

В Москві вимагають покарати Українську асоціацію футболу

Російському футбольному союзу не сподобалося, як вболівали українські фанати під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу. Чиновники направили звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом поведінки українських глядачів на трибунах.

Під час матчу, який відбувся 4 лютого в Нідерландах і завершився поразкою українців з рахунком 2:3, вболівальники палко підтримували українських футболістів, зокрема співали відому пісеньку «Путін – х**ло!» Про це повідомляє «Чемпіонат».

Відповідно до регламенту турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям.

Пісеньку про Путіна придумали харківські фанати після того, як Росія почала збройне вторгнення на Донбас.

В грі Україна – Росія вболівальники привели в захват своєю підтримкою наших футболістів, які довго дякували їм після матчу.