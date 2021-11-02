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    «Тоттенгем» отримав нового тренера і виділив великі кошти на трансфери

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    Антоніо Конте спробує зробити з &laquo;Тоттенгема&raquo; провідну команду - «Тоттенгем» отримав нового тренера і виділив великі кошти на трансфери
    Антоніо Конте спробує зробити з «Тоттенгема» провідну команду
    Фото з відкритих джерел

    Лондонську команду тренуватиме італієць Антоніо Конте

    Англійський «Тоттенгем Готспур» уклав контракт з італійським тренером Антоніо Конте. Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

    «Ми раді повідомити про призначення Антоніо Конте нашим головним тренером. Підписано контракт до літа 2023 з можливістю продовження», – написано на сайті «Шпор».

    Антоніо Конте раніше тренував «Челсі», «Інтер» та «Ювентус». З італійськими командами він вигравав Серію А, з англійською – Кубок.

    1 листопада, «Тоттенхем» оголосив про звільнення Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Становище португальського наставника похитнулося після поразки команди у матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Клуб готовий виділити італійському фахівцю майже €180 млн на зимові трансфери.

    Зарплата Конте в «Тоттенгемі» складе €12-15 млн на рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур Антоніо Конте
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    «Тоттенгем» отримав нового тренера і виділив великі кошти на трансфери