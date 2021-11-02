«Тоттенгем» отримав нового тренера і виділив великі кошти на трансфери

Лондонську команду тренуватиме італієць Антоніо Конте

Англійський «Тоттенгем Готспур» уклав контракт з італійським тренером Антоніо Конте. Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

«Ми раді повідомити про призначення Антоніо Конте нашим головним тренером. Підписано контракт до літа 2023 з можливістю продовження», – написано на сайті «Шпор».

Антоніо Конте раніше тренував «Челсі», «Інтер» та «Ювентус». З італійськими командами він вигравав Серію А, з англійською – Кубок.

1 листопада, «Тоттенхем» оголосив про звільнення Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера. Становище португальського наставника похитнулося після поразки команди у матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Клуб готовий виділити італійському фахівцю майже €180 млн на зимові трансфери.

Зарплата Конте в «Тоттенгемі» складе €12-15 млн на рік.