Український легкоатлет розповів, як працювала допінг-схема в країні

Ігор Главан не виступав на Іграх у Токіо через дискваліфікацію

Призер чемпіонату світу Главан звинуватив у скандалі з антидопінговим центром тренера Тобіаса

Легкоатлет Ігор Главан, який 2013 року став бронзовим призером чемпіонату світу в ходьбі на 50 км, прокоментував скандал, який виник після розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА). У ній, нагадаємо, виявили порушення з боку Національного антидопінгового центру. Главан підтвердив, що спортсменам заздалегідь повідомляли про перевірки на допінг.

«Почалося це з 2017 року. Тоді старшим тренером став Денис Тобіас. Він неодноразово дзвонив, попереджав, коли допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть на закордонних зборах він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що по приїзді додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати, – розповів Главан currenttime.tv. – Проте якщо ВАДА брала аналізи, то ніхто ніколи нікого не попереджав. Вони просто телефонували вранці і казали: «Ось допінг-контроль».

Ігор Главан каже, що попереджали навіть цього, олімпійського року.

«Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас дзвонив чи навіть на зборах казав, що «Ось, хлопці, треба здати дві проби чи одну – приїде національний допінг-контроль». Він казав, кому треба здати, прізвища та що треба здати, – каже Главан. – Деякі спортсмени обурювалися, питали, чому так. А раптом хтось когось захоче підставити? Щось зробить чи підсипле препарат у ту ж їжу чи у воду?

Зараз розумію, що Національний антидопінговий центр повідомляв це у федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім до спортсменів».

Ігор Главан є дворазовим чемпіоном Європи з ходьби на 50 км. Перед Іграми в Токіо йому на три роки продовжили дискваліфікацію, яка діяла з літа 2017 року.

Раніше ексміністр пояснив, що треба терміново робити Україні після скандалу з антидопінговим центром.

Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило антидопінговий центр України у порушенні кодексу організації. У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес». Центр звинувачують у тому, що він попереджав спортсменів про прибуття допінг-офіцерів.

Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Чим може завершитися цей скандал і які наслідки він матиме для нашого спорту читайте в матеріалі: «Без прапора і гімну? Скандал з антидопінговим центром: чим це загрожує Україні».