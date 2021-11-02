  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український легкоатлет розповів, як працювала допінг-схема в країні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ігор Главан не виступав на Іграх у Токіо через дискваліфікацію - Український легкоатлет розповів, як працювала допінг-схема в країні
    Ігор Главан не виступав на Іграх у Токіо через дискваліфікацію
    Фото з відритих джерел

    Призер чемпіонату світу Главан звинуватив у скандалі з антидопінговим центром тренера Тобіаса

    Легкоатлет Ігор Главан, який 2013 року став бронзовим призером чемпіонату світу в ходьбі на 50 км, прокоментував скандал, який виник після розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА). У ній, нагадаємо, виявили порушення з боку Національного антидопінгового центру. Главан підтвердив, що спортсменам заздалегідь повідомляли про перевірки на допінг.

    «Почалося це з 2017 року. Тоді старшим тренером став Денис Тобіас. Він неодноразово дзвонив, попереджав, коли допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть на закордонних зборах він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що по приїзді додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати, – розповів Главан currenttime.tv. – Проте якщо ВАДА брала аналізи, то ніхто ніколи нікого не попереджав. Вони просто телефонували вранці і казали: «Ось допінг-контроль».

    Ігор Главан каже, що попереджали навіть цього, олімпійського року.

    «Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас дзвонив чи навіть на зборах казав, що «Ось, хлопці, треба здати дві проби чи одну – приїде національний допінг-контроль». Він казав, кому треба здати, прізвища та що треба здати, – каже Главан. – Деякі спортсмени обурювалися, питали, чому так. А раптом хтось когось захоче підставити? Щось зробить чи підсипле препарат у ту ж їжу чи у воду?

    Зараз розумію, що Національний антидопінговий центр повідомляв це у федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім до спортсменів».

    Ігор Главан є дворазовим чемпіоном Європи з ходьби на 50 км. Перед Іграми в Токіо йому на три роки продовжили дискваліфікацію, яка діяла з літа 2017 року.

    Раніше ексміністр пояснив, що треба терміново робити Україні після скандалу з антидопінговим центром.

    Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило антидопінговий центр України у порушенні кодексу організації. У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес». Центр звинувачують у тому, що він попереджав спортсменів про прибуття допінг-офіцерів.

    Директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

    Чим може завершитися цей скандал і які наслідки він матиме для нашого спорту читайте в матеріалі: «Без прапора і гімну? Скандал з антидопінговим центром: чим це загрожує Україні».

    Теги: допінг Олімпіада Ігор Главан скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український легкоатлет розповів, як працювала допінг-схема в країні