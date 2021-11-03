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    «Динамо» в матчі зі скасованим пенальті поступилося «Барселоні»

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    Микола Шапаренко не використав кілька нагод для взяття воріт - «Динамо» в матчі зі скасованим пенальті поступилося «Барселоні»
    Микола Шапаренко не використав кілька нагод для взяття воріт
    Фото: УЄФА

    Кияни мають невеликі шанси продовжити боротьбу у плей-оф єврокубків

    Лідер чемпіонату України «Динамо» зазнало третьої поразки в груповому турнірі Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпійський» кияни приймали «Барселону» і, як і в першому матчі з каталонцями в Іспанії, поступилися з рахунком 0:1.

    «Динамо» мало шанс на перемогу. «Барселона» втратила кількох провідних гравців, змінила тренера, і цією перебудовою в складі суперника треба було скористатися. Кияни дуже потужно провели другу третину першого тайму. Мали відкривати рахунок Шапаренко – двічі і Де Пена.

    «Барселона» контролювала м’яч більшу частину матчу і також створила низку нагод до перерви. В штрафному «Динамо» гравці не один раз гасили пожежу.

    В другому таймі гості підвищили швидкості. Враховуючи, що й «Динамо» потрібно було забивати і вони йшли вперед великими силами, в захисті киян почали виникати прогалини. Одного разу Ансу Фаті намагався обдурити арбітра і спровокував призначення пенальті. Рефері. Втім, після перегляду відеоповтору своє попереднє рішення скасував. Але Фаті свого досяг. В одній з атак був першим на м’ячі після рикошету і потужно пробив під поперечину.

    Динамівці побігли відіграватися і ледве свого не досягли. На жаль, блискучі нагоди для взяття воріт Шапаренко, Циганков, Караваєв і Забарний не використали.

    Киянам залишилися матчі з «Баварією» вдома і «Бенфікою» в гостях.

    Докладніше: «Динамо» – «Барселона» – 0:1: онлайн матчу Ліги чемпіонів.

    Ліга чемпіонів 2021/2022. 4 тур. Група Е

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Барселона» (Барселона, Іспанія) – 0:1

    Гол: Фаті, 70.

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 77), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81) – Циганков, Буяльський (Леднєв, 82), де Пена (Вербич, 77) – Гармаш (Вітіньо, 71).

    «Барселона»: Тер Штеген – Мінгеса, Е. Гарсія, Ленгле (Араухо, 79), Альба – Ф. де Йонг, Бускетс, Ніко Гонсалес – Гаві (Дембеле, 65), Депай, Фаті (Бальде, 88).

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Барселона
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    «Динамо» в матчі зі скасованим пенальті поступилося «Барселоні»