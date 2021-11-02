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    «Динамо» – «Барселона»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

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    Киянам треба перемагати - «Динамо» – «Барселона»: онлайн матчу Ліги чемпіонів
    Киянам треба перемагати
    Фото з відкритих джерел

    Команда Мірчи Луческу спробує здобути першу перемогу в груповому раунді турніру

    Два тижні тому «Барселона» і «Динамо» зустрічалися в Іспанії і перемогу з мінімальним рахунком (1:0) святкували господарі. З того часу каталонська команда зазнала суттєвих змін. Команду залишив головний тренер Рональд Куман, а на його місце в терміновому порядку викликали наставника резервістів Серхі Бархуана. Зміна наставника не дуже допомогла команді. Вони знову зіграли внічию в чемпіонаті Іспанії.

    Тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає, що пропозиція очолити «Барселону» стала несподіваною для Бархуана і він не був до неї готовий. Сподіватимемося, що киянам це стане в пригоді.

    До Києва не прилетіли Серхіо Агуеро, у якого проблеми з диханням, і Жерар Піке, який забив гол «Динамо» в Барселоні, а згодом зазнав пошкодження. Не зіграють також Педрі та Брейтуейт.

    Так виглядає стадіон за пів години до матчу.

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    40 хвилин до матчу. До основного складу нарешті потрапив найкращий гравець минулого місяця Денис Гармаш.

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    1 година до матчу. Стали відомі склади команд.

    Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Сирота, Кендзьора.

    Барселона: Тер Штеген, Бускетс (к), Депай, Фаті, Ленгле, Жорді Альба, Ф. де Йонг, Мінгеса, Ерік Гарсія, Н. Гонсалес, Гаві.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів ФК Барселона
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    «Динамо» – «Барселона»: онлайн матчу Ліги чемпіонів