«Динамо» – «Барселона»: онлайн матчу Ліги чемпіонів

Команда Мірчи Луческу спробує здобути першу перемогу в груповому раунді турніру

Два тижні тому «Барселона» і «Динамо» зустрічалися в Іспанії і перемогу з мінімальним рахунком (1:0) святкували господарі. З того часу каталонська команда зазнала суттєвих змін. Команду залишив головний тренер Рональд Куман, а на його місце в терміновому порядку викликали наставника резервістів Серхі Бархуана. Зміна наставника не дуже допомогла команді. Вони знову зіграли внічию в чемпіонаті Іспанії.

Тренер «Динамо» Мірча Луческу вважає, що пропозиція очолити «Барселону» стала несподіваною для Бархуана і він не був до неї готовий. Сподіватимемося, що киянам це стане в пригоді.

До Києва не прилетіли Серхіо Агуеро, у якого проблеми з диханням, і Жерар Піке, який забив гол «Динамо» в Барселоні, а згодом зазнав пошкодження. Не зіграють також Педрі та Брейтуейт.

Так виглядає стадіон за пів години до матчу.

40 хвилин до матчу. До основного складу нарешті потрапив найкращий гравець минулого місяця Денис Гармаш.

1 година до матчу. Стали відомі склади команд.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Сирота, Кендзьора.

Барселона: Тер Штеген, Бускетс (к), Депай, Фаті, Ленгле, Жорді Альба, Ф. де Йонг, Мінгеса, Ерік Гарсія, Н. Гонсалес, Гаві.

Турнірне становище