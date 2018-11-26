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    Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні, взяв участь в акції проти насильства над жінками

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    <span>Кріштіану Роналду</span> - Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні, взяв участь в акції проти насильства над жінками
    Кріштіану Роналду
    Фото: AFP

    Португальський футболіст вийшов на матч з червоною фарбою на обличчі

    Португальський нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду взяв участь в акції проти насильства по відношенню до жінок.

    У межах акції гравці італійської Серії А в матчах 13-го туру вийшли на матч з червоною фарбою на обличчях. Акція проводиться в Італії вже вдруге. Перший раз гравці протестували проти насильства у квітні. У цьому ж матчі Роналду повторив рекорд «Ювентуса» 50-річної давності.

    Нагадаємо, Роналду звинувачується в зґвалтуванні американської моделі Кетрін Майорги. Інцидент, за словами дівчини, стався в 2009 році у Лас-Вегасі. На даний момент поліція веде розслідування. Роналду заперечує всі звинувачення.

    Нагадаємо, що сам Кріштіану Роналду відповів на звинувачення у зґвалтуванні наступним чином: «Вони хочуть прославитися на моєму імені».

    Пізніше з'явилася інформація, що Роналду підозрює «Реал» у відновленні справи про зґвалтування. Португальський футболіст вважає, що за останніми його проблемами варто президент мадридського клубу.

    А потім ще одна дівчина звинуватила Кріштіану Роналду у зґвалтуванні. Вона була готова розповісти всі подробиці інциденту поліції Лас-Вегаса, але подальшого розвитку ця історія не отримала.

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    Джерело: segodnya.ua

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