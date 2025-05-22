Росія остаточно втратила перемогу у медальному заліку Олімпіади-2014

Устюгов на Олімпіаді у Сочі виступав у чоловічій естафеті, де збірна Росії виграла золото

Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляцію російського біатлоніста Устюгова на позбавлення олімпійських медалей

Росія остаточно втратила перше місце у медальному заліку Олімпійських ігор 2014 року, які пройшли у Сочі (РФ). Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що Федеральний суд Швейцарії, який є останньою судовою інстанцією, відхилив апеляцію російського біатлоніста Євгена Устюгова на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо його дискваліфікації та анулювання результатів, показаних у період з 24 січня 2010 року до кінця сезону 2013/2014.

Антидопінгове бюро IBU у лютому 2020 року звинуватило Устюгова у порушенні рівня гемоглобіну.

Устюгов на Олімпіаді у Сочі виступав у чоловічій естафеті, де збірна Росії виграла золото.

Російська команда втратила медаль. Золото перейшло німцям, срібло – австрійцям, бронза – норвежцям.

Тепер на рахунку збірної Росії 10 золотих нагород Олімпіади у Сочі. Команда країни-агресора опустилася у медальному заліку на друге місце. Перші – норвежці із 11 золотими медалями.

Також Устюгов позбавлений золота в мас-старті та бронзи в чоловічій естафеті Олімпіади-2010

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.