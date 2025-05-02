Українські стрибуни у воду здобули дві нагороди в перший день Суперфіналу Кубка світу

Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа вибороли срібло у змішаних командних змаганнях

Дві медалі здобули українські стрибуни у воду в перший день Суперфіналу Кубка світу в Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа вибороли срібло у змішаних командних змаганнях. За свій виступ українці отримали 423.70 бала, що на 77.9 бали більше, ніж на першому етапі Кубка світу в Гвадалахарі.

Бронзовими призерами стали Марк Гриценко та Олексій Середа у синхронних стрибках з вишки. Наші спортсмени набрали рекордну для себе суму – 395.37 бала.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.