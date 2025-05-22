Стала відомо дата проведення «допінгової Олімпіади»

Всі спортсмени, які братимуть участь у змаганнях, отримуватимуть гонорари

Пресслужба Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою», оголосила терміни проведення перших в історії змагань. Про це повідомляє «Главком».

Організатори повідомили, що турнір пройде 21–24 травня 2026 року в Лас-Вегасі. Він включатиме змагання з легкої атлетики, плавання та силових видів спорту.

Зазначається, що всі спортсмени, які братимуть участь у змаганнях, отримуватимуть гонорари, а ті, хто встановить нові світові рекорди, матимуть право на призи у розмірі мільйона доларів.

Додаткові категорії призів будуть оголошені протягом найближчих місяців.

Як повідомлялося в прес-релізі Enhanced Games, автори проєкту отримали «багатомільйонні інвестиції» від 1789 року Capital – венчурної компанії, яку контролює Дональд Трамп-молодший.

«Enhanced Games уособлюють майбутнє – справжню конкуренцію, справжню свободу та справжні рекорди», – заявив Трамп-молодший.

Автором проекту є доктор Арон Д’Суза, який вивчає медикаментозне розширення людських можливостей. За словами фахівця, на Enhanced Games спортсмени прийматимуть різні добавки та стероїди «відкрито та чесно» на відміну від Олімпійських ігор, де «44% олімпійців зізнаються, що вживали заборонені речовини, але лише 1% спортсменів ловлять на вживанні допінгу».

Нагадаємо, рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про дискваліфікацію бобслеїстки Анастасії Тамбовцевої буде недійсним на території РФ.

У четвер, 15 травня, у Москві Другий касаційний суд загальної юрисдикції підтримав спортсменку у позові проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У січні 2024-го стало відомо, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) усунула Анастасію Тамбовцеву на два роки за допінг. Її покарали на підставі бази московської антидопінгової лабораторії – згідно з цими даними, у пробі від 2012 року було знайдено заборонений метилгексанамін.

Після того, як рішення про дискваліфікацію підтвердив CAS, Тамбовцева подавала позов уже до російського суду та виграла його – але тепер вердикт оскаржила РУСАДА. У результаті, в касаційній інстанції стали на сторону Тамбовцевої.

Таким чином, ухвала про невиконання рішення CAS на території РФ залишилася в силі.

Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті, де посіла 27-е та 21-е місця відповідно, а на Олімпіаді-2010 показала 9-й результат у складі бобслейного екіпажу.