Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відомо дата проведення «допінгової Олімпіади»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Стала відомо дата проведення «допінгової Олімпіади»
Турнір пройде 21–24 травня 2026 року

Всі спортсмени, які братимуть участь у змаганнях, отримуватимуть гонорари

Пресслужба Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою», оголосила терміни проведення перших в історії змагань. Про це повідомляє «Главком».

Організатори повідомили, що турнір пройде 21–24 травня 2026 року в Лас-Вегасі. Він включатиме змагання з легкої атлетики, плавання та силових видів спорту.

Зазначається, що всі спортсмени, які братимуть участь у змаганнях, отримуватимуть гонорари, а ті, хто встановить нові світові рекорди, матимуть право на призи у розмірі мільйона доларів.

Додаткові категорії призів будуть оголошені протягом найближчих місяців.

Як повідомлялося в прес-релізі Enhanced Games, автори проєкту отримали «багатомільйонні інвестиції» від 1789 року Capital – венчурної компанії, яку контролює Дональд Трамп-молодший.

«Enhanced Games уособлюють майбутнє – справжню конкуренцію, справжню свободу та справжні рекорди», – заявив Трамп-молодший.

Автором проекту є доктор Арон Д’Суза, який вивчає медикаментозне розширення людських можливостей. За словами фахівця, на Enhanced Games спортсмени прийматимуть різні добавки та стероїди «відкрито та чесно» на відміну від Олімпійських ігор, де «44% олімпійців зізнаються, що вживали заборонені речовини, але лише 1% спортсменів ловлять на вживанні допінгу».

Нагадаємо, рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про дискваліфікацію бобслеїстки Анастасії Тамбовцевої буде недійсним на території РФ.

У четвер, 15 травня, у Москві Другий касаційний суд загальної юрисдикції підтримав спортсменку у позові проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У січні 2024-го стало відомо, що Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) усунула Анастасію Тамбовцеву на два роки за допінг. Її покарали на підставі бази московської антидопінгової лабораторії – згідно з цими даними, у пробі від 2012 року було знайдено заборонений метилгексанамін.

Після того, як рішення про дискваліфікацію підтвердив CAS, Тамбовцева подавала позов уже до російського суду та виграла його – але тепер вердикт оскаржила РУСАДА. У результаті, в касаційній інстанції стали на сторону Тамбовцевої.

Таким чином, ухвала про невиконання рішення CAS на території РФ залишилася в силі.

Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті, де посіла 27-е та 21-е місця відповідно, а на Олімпіаді-2010 показала 9-й результат у складі бобслейного екіпажу.

Теги: допінг спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Колмаков – перший в історії чемпіон Всесвітніх ігор з паркуру
Українець здобув срібло етапу Кубка світу з паркуру
19 травня, 15:54
Українська традиція пасує до сили та перемоги
День вишиванки: зірки українського спорту похизувалися своїми нарядами
16 травня, 12:19
Тамбовцева виступала на Олімпійських іграх 2002 та 2006 років у санному спорті
Суд у Москві ухвалив не виконувати на території РФ рішення CAS про дискваліфікацію бобслеїстки Тамбовцевої
16 травня, 11:10
На світовій першості Карина Довжанин здобула золото у вазі до 44 кг
Українці здобули три нагороди на чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів
15 травня, 14:51
41-річному ексбіатлоністу наказано припинити підготовку пропозицій щодо фінансового та матеріального забезпечення збірних команд України
У Мінспорту припинили посадові обов’язки чиновника, який стверджував, що не знає свою тещу
5 травня, 19:14
Олексій Середа долучився до здобуття двох нагород
Українські стрибуни у воду здобули дві нагороди в перший день Суперфіналу Кубка світу
2 травня, 15:01
Мокров займає 1413 місце в рейтингу АТР
Російський тенісист погорів на вживанні допінгу
30 квiтня, 19:50
Лузан та Рибачок – срібні призерки двох останніх Олімпійських ігор у заїздах каное-двійок на дистанції 500 метрів
ЗМІ повідомили про вагітність дворазової призерки Олімпіади
26 квiтня, 12:52
Сергій Попов та Едуард Рєзнік стали першими українськими призерами Євро з пляжного волейболу
Українські пляжні волейболісти Попов та Рєзнік повертаються до спільних виступів
23 квiтня, 17:39

Новини

Український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа
Український плавець анонсував участь в «допінговій Олімпіаді», яку фінансує син Трампа
Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій
Де дивитися чемпіонат Європи зі стрибків у воду: розклад трансляцій
Капітану «Тоттенгема» підкорилося унікальне досягнення
Капітану «Тоттенгема» підкорилося унікальне досягнення
Стала відомо дата проведення «допінгової Олімпіади»
Стала відомо дата проведення «допінгової Олімпіади»
«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
«Ще одного народиш». Як у РФ чиновниця втішала матір загиблої на спортмайданчику дитини
«Тоттенгем» здобув перемогу в Лізі Європи
«Тоттенгем» здобув перемогу в Лізі Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
35K
Портнов тікав, але не втік
31K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
17K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua