ЗМІ повідомили про вагітність дворазової призерки Олімпіади

Лузан та Рибачок – срібні призерки двох останніх Олімпійських ігор у заїздах каное-двійок на дистанції 500 метрів

Анастасії Рибачок через вагітність не братиме участі у змаганнях цього сезону

Україна не зможе розраховувати на екіпаж Людмили Лузан та Анастасії Рибачок, які здобули «срібло» Олімпіади-2024 у змаганнях каное-двійок, на міжнародних турнірах у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Лузан та Рибачок – срібні призерки двох останніх Олімпійських ігор у заїздах каное-двійок на дистанції 500 метрів. Останні сумісні заїзди веслувальниці провели саме на Іграх у Парижі.

У 2025 році український «срібний» екіпаж Парижа-2024 не буде представлений на міжнародних стартах. Причина – вагітність Анастасії Рибачок, внаслідок якої вона не братиме участі у змаганнях цього сезону.

Через відсутність Рибачок на стартах у 2025 році Людмила Лузан планує зосередитися на виступах в одиночці замість поєднання зі змаганнями у двійці.

«Так, планую поки що одиночку. Ми з тренером так подумали і вирішили, що можемо трішки відпочити і зосередитись на одиночці. Відпрацювати більше дистанції 500 і 200 метрів в одиночці», – сказала Лузан.

Веслувальниця не виключає, що на чемпіонаті Європи все ж змагатиметься не лише в одиночці, але у двійці з іншою партнеркою. Втім наразі у планах Лузан – підготовка саме до змагань в одиночних заїздах.

«Можливо з часом щось зміниться. До Європи, можливо, щось підготуємо, але, скоріш за все, я буду зосереджена на одиночці», – додала веслувальниця.

У каное-двійці Лузан має варіант повернення до змагань у парі з Валерією Теретою. Саме у парі з нею олімпійська медалістка змагалася у 2023 році – тоді Рибачок також пропускала сезон через вагітність і народження дитини. Втім наразі українська веслувальниця не впевнена, що її екіпаж з Теретою буде конкурентним на міжнародних стартах.

«Чесно – я ще не бачила результати. Як каже мій тренер, між напарницями у двійці має бути розрив 1-2 секунди, тоді це дуже конкурентний екіпаж, який може на міжнародному рівні боротися за медалі. Тому будемо оцінювати ці змагання, дивитися результати і думати, що робити далі. Але, скоріш за все, це буде тільки одиночка», – сказала Лузан.

Якими є досягнення Людмили Лузан в каное-одиночці?

Олімпійські ігри: «бронза» Токіо-2020 (дистанція 200 м)

Чемпіонат світу: ЧС-2021 – «срібло» (500 м), ЧС-2022 – два «золота» (500 м та 1000 м), ЧС-2024 – «золото» (500 м)

Європейські ігри: «золото» Кракова-2023 (500 м), «срібло» (200 м)

Чемпіонат Європи: Євро-2018 – «бронза» (500 м), Євро-2021 – «золото» (500 м), «срібло» (200 м), Євро-2022 – два «срібла» (200 м та 500 м)

Сезон у каное-веслуванні розпочнеться з етапу Кубка світу, який відбудеться 16-18 травня в угорському Сегеді.

Нагадаємо, 33-річна зв'язуюча «Флуміненсе» Прісцила Хелдес вийшла на матч чемпіонату Бразилії з волейболу, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності.