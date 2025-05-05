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Віцеспікер парламенту Словаччини виступив за допуск росіян до змагань під прапором РФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Віцеспікер парламенту Словаччини виступив за допуск росіян до змагань під прапором РФ
Гашпар згадав про русофобію
фото: TASR

Після початку повномасштабної російської агресії проти України представники РФ виступають на змаганнях у нейтральному статусі

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що підтримує повернення російським спортсменів на міжнародні змагання під прапором країни-агресора. Про це повідомляє «Главком».

«Я вже довгий час виступаю з критикою того, що російським спортсменам на міжнародних іграх доводиться виступати під прапором якоїсь третьої країни, але не Росії. Хочеться вірити, що все це закінчиться, бо ця ненависть між людьми і, зокрема, русофобія, стає сильнішою. У мене це викликає лише негативні емоції», – заявив Гашпар.

З 2022 року після початку російської агресії проти України представники РФ виступають у нейтральному статусі.

Нагадаємо, Україна звернулися з листом до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з вимогою відсторонити від змагань російську гімнастку Ангеліну Мельникову.

У листі українська сторона повідомляє, що за даними «Главкому» російська гімнастка Ангеліна Мельникова, якій надано нейтральний статус, зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія».  

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, а також президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна закликали Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародну федерацію гімнастики розглянути та перевірити інформацію щодо Ангеліни Мельникової та вжити відповідних заходів для відсторонення її від міжнародних змагань, аби унеможливити використання цінностей олімпійського руху для пропаганди війни та зловживання статусом індивідуального нейтрального атлета (AIN). 

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова зареєструвалася на порталі попереднього голосування путінської партії «Єдина Росія».

Зазначається, що спортсменка подала заявку на 23-й виборчий округ (Воронезька область). 

Список кандидатів на праймеріз затвердять наступного тижня. Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбудеться з 19 по 25 травня.

Мельниковій, яка народилася у Воронежі, 24 роки. Вона чемпіонка Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві, чемпіонка світу-2021 у багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Теги: Словаччина росія спорт

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