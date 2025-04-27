Україна поступилася Великій Британії в стартовому матчі ЧС-2025 з хокею

Це була перша очна зустріч України та Великої Британії на чемпіонатах світу з 2016 року

Збірна України з хокею розпочала виступи у дивізіоні IA чемпіонату світу-2025 з поразки у серії булітів проти Великої Британії. «Синьо-жовті» повернулися до дивізіону IA вперше з 2017 року після тріумфу у групі IB торік. Своєю чергою, британська команда опустилася з елітного дивізіону, завершивши минулий турнір на восьмому місці у групі попереднього етапу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ФХУ.

Це була перша очна зустріч України та Великої Британії на чемпіонатах світу з 2016 року, коли українці здобули мінімальну перемогу 2:1 у дивізіоні IB.

Хід матчу

На початку гри українська збірна створила кілька небезпечних моментів: Ігор Мережко влучив у каркас воріт, а удар Віктора Захарова з близької відстані відбив голкіпер суперників. Проте першими рахунок відкрили британці — шайбу закинув Джошуа Воллер, переправивши її повз дебютанта збірної України Олександра Левшина.

У другому періоді британці подвоїли перевагу завдяки голу Бретта Перліні. Однак українці швидко відповіли: Віктор Захаров реалізував вихід сам на сам, а згодом Данило Трахт завершив гольову атаку, зрівнявши рахунок – 2:2.

У третьому періоді Україна вперше вийшла вперед: Денис Бородай змістився до центру і пробив точно у ворота – 3:2. Один із голів Великої Британії був скасований після відеоперегляду через порушення правил, проте наступну шайбу, закинуту Беном О'Коннором, судді зарахували – рахунок став 3:3.

Овертайм не визначив переможця, а в серії булітів українські гравці Ілля Коренчук, Данило Трахт, Олексій Ворона та Олександр Пересунько не змогли реалізувати свої спроби. Натомість британці двічі влучно пробили і здобули перемогу.

Результат матчу

ЧС-2025. Дивізіон IA. 1-й тур

Україна – Велика Британія – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0 ОТ, 0:1 Б)

Турнірна ситуація

Поразка в булітах принесла команді Дмитра Христича одне очко та третю позицію у турнірній таблиці групи IA. Лідирує Італія, яка обіграла Японію з рахунком 4:1.

Турнірна таблиця після першого ігрового дня:

Італія – 3 очки (1 матч), різниця шайб 4:1

Велика Британія – 2 очки (1 матч), 4:3

Україна – 1 очко (1 матч), 3:4

Польща – 0 очок (0 матчів), 0:0

Румунія – 0 очок (0 матчів), 0:0

Японія – 0 очок (1 матч), 1:4

Заключний матч першого туру між Польщею та господарями з Румунії стартує о 19:30 за київським часом.

Свій наступний матч на чемпіонаті світу-2025 збірна України проведе проти Італії у понеділок, 28 квітня.

Нагадаємо, юнацька збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А перемогою над Казахстаном. Ця звитяга принесла нашій команді друге срібло поспіль на цьому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.