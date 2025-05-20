З двома срібними нагородами в активі збірна України стала п'ятою у загальнокомандному заліку

Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи зі скелелазіння серед молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В італійському Курно завершився чемпіонат Європи зі скелелазіння серед молоді, де 390 спортсменів з 35 країн змагалися в болдерингу у трьох вікових категоріях: U17, U19 та U21. Україна була представлена 12 спортсменами, двоє з яких здобули нагороди континентальної першості.

У віковій категорії до 17 років другою з-поміж 72 спортсменок стала Рафаель Казбекова. Для українки це друге «срібло» поспіль у новому змагальному сезоні – у квітні вона піднімалася на подіум молодіжного Кубка Європи в португальському Суре.

У віковій категорії до 21 року чинна чемпіонка світу серед молоді у двоборстві Анастасія Кобець стала другою, поступившись лише 0,2 бала представниці Франції.

З двома срібними нагородами в активі збірна України стала п'ятою у загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.