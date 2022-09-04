Росія втратила право на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільби

Країна-агресор залишилася без ще одного престижного турніру

Світову першість зі спортивної стрільби прийме Баку

Чемпіонат світу зі спортивної стрільби-2023 перенесли з Росії в Азербайджан.

Турнір мав відбутися у 2022-му, але його перенесли на 2023 рік через допінг-скандал росіян.

Тепер світову першість прийме Баку. Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) не називає конкретну причину зміни місця проведення турніру.

Варто зазначити, що президентом ISSF є росіянин Володимир Лісін.

Варто зазначити, що раніше 33 країни підписали спільну заяву з вимогою позбавити Росію та Білорусь права транслювати міжнародні спортивні події.

Нагадаємо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року.

Також російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet.

А росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом.