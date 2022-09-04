Росія втратила право на проведення чемпіонату світу зі спортивної стрільби
Світову першість зі спортивної стрільби прийме Баку
Чемпіонат світу зі спортивної стрільби-2023 перенесли з Росії в Азербайджан.
Турнір мав відбутися у 2022-му, але його перенесли на 2023 рік через допінг-скандал росіян.
Тепер світову першість прийме Баку. Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) не називає конкретну причину зміни місця проведення турніру.
Варто зазначити, що президентом ISSF є росіянин Володимир Лісін.
Варто зазначити, що раніше 33 країни підписали спільну заяву з вимогою позбавити Росію та Білорусь права транслювати міжнародні спортивні події.
Нагадаємо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року.
Також російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet.
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