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ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі перешкоджають розгортанню військ РФ, – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі перешкоджають розгортанню військ РФ, – ISW
ЗСУ стримують розгортання ворожих військ
фото ілюстративне

ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

Аналітики зазначають, що українські військові, ймовірно, проводять локальні атаки вздовж лінії зіткнення на захід від Гуляйполя, щоб завадити розгортанню російських військ.

Також зазначається, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на завданні ударів по російських наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах уздовж Південного напрямку

Разом з тим в Інституті зауважили, що Кремль може активізувати свої зусилля щодо впровадження цензури серед російських блогерів та військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі перешкоджають розгортанню військ РФ, – ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.
  • Можливо, Кремль посилює вимоги щодо самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
  • Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на завданні ударів по російських наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах уздовж Південного напрямку.
  • Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від міста Донецьк.
  • Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.
  • Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.
  • Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.

Нагадаємо, на південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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