Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв престижні змагання в Іспанії

7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео

Колесніков вітав диктатора Путіна з днем народження

Дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников здобув перемогу на етапі «Маре Нострум». Про це повідомляє «Главком».

.На змаганнях у Барселоні (Іспанія) Колесніков на дистанції 100 метрів на спині виграв із результатом 53,91 секунди.

Етап «Маре Нострум» завершиться у четвер, 22 травня. Російські спортсмени виступають у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Колесникова взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

чемпіонка Європи Лала Крамаренко

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.