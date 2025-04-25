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Удари по Харкову та нові заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удари по Харкову та нові заяви Трампа: головне за ніч
Трамп: Наступні кілька днів будуть дуже важливими для війни в Україні
фото: The White house/Facebook

У Харкові є прильоти по території підприємств, виникли пожежі, а також пошкоджено кілька приватних будинків

Росія вдарила «шахедами по Харкову, а Трамп коментував, як триває процес мирного врегулювання війни та розповідав, як США тиснуть на РФ. «Главком» зібрав головні події ночі проти 25 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Харкові

У ніч на 25 квітня Росія атакувала Харків «шахедами». Внаслідок ударів безпілотниками у місті виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Терехов повідомив, що у Харкові було чутно два вибухи, але у повітрі ще є безпілотники, тому загроза зберігається.

Станом на 00:30 відомо, що є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі.

Станом на 00:50 відомо, що внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Нові раунди переговорів щодо мирного врегулювання в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував нові раунди переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні, які мають відбутися вже найближчими вихідними. Про це він повідомив під час брифінгу президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, де був присутній особисто, повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, партнери отримали чітке запитання – що саме потрібно зробити, аби зупинити російську агресію проти України.

«Війну можна припинити. Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася хороша зустріч. У вихідні будуть хороші зустрічі. Ми показали їм фінішну межу. Нам потрібно, щоб обидві сторони погодились», – заявив він.

Трамп вважає, що Україні складно буде повернути втрачені території

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим. Про це він сказав під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

У відповідь на запитання, чи досі вважає, що Україна має поступитися частиною своїх земель для досягнення миру, Трамп зазначив:

«Це залежить від того, яку територію. Вони воювали, вони втратили багато територій. І ми зробимо все можливе, працюючи з Україною. Але вони втратили багато територій».

США тиснуть на Росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Про це він сказав у розмові з журналістами, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Наступні кілька днів будуть дуже важливими для війни в Україні», – зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що США чинять серйозний тиск на Росію, щоб домогтися укладення мирної угоди.

«Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає. Але щоб укласти угоду, потрібні двоє. А Україна зазнає дуже сильного удару, і я вірю, що вони хочуть укласти угоду», – додав Трамп.

Теги: Харків росія війна Дональд Трамп переговори Марко Рубіо

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