ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ – Reuters

Єврокомісія працює над юридичними варіантами, які допоможуть розірвати наявні контракти на постачання газу з РФ

Європейська комісія вивчає можливість законодавчо заборонити європейським компаніям підписувати нові контракти для постачання російського викопного палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство наголошує, що Єврокомісія працює над юридичними варіантами, які дадуть змогу європейським компаніям розірвати наявні контракти на постачання газу з Росією без застосування штрафних санкцій.

Оскільки деякі держави-члени присягнулися заблокувати будь-які санкції ЄС щодо російського газу, Єврокомісія розглядає інші інструменти, які можуть прискорити припинення залежності Європи від російських енергоносіїв. Вона планує викласти можливі варіанти дій у дорожній карті, яку буде представлено 6 травня.

Комісія розглядає варіанти, які можуть заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на постачання російського палива. Заборона на укладення нових контрактів спрямована на те, щоб скоротити спотові закупівлі європейськими компаніями російського скрапленого природного газу.

Відомство вважає, що будь-які заходи щодо обмеження імпорту російських енергоносіїв мають завдавати більшої шкоди Москві, ніж ЄС, і враховувати вплив на енергетичну безпеку Європи та ціни на паливо.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вирішив відкласти ідею введення санкцій проти імпорту російського скрапленого природного газу через опір деяких держав-членів та невизначеність щодо альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

До слова, група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.