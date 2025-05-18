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Україна розірвала з Росією ще одну угоду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна розірвала з Росією ще одну угоду
фото: пресслужба Кабміну

Угода була укладена у 1993 році

Кабінет міністрів України припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про співробітництво у митних справах. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

За його словами, 16 травня припинила дію міжурядова угода з Російською Федерацією про співробітництво у митних справах, яка була укладена у 1993 році.

«Припинено дію Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, вчинену 24.06.1993 у м. Києві», –йдеться у повідомленні.

Угода передбачала полегшення та прискорення пасажирського і вантажного сполучення між Україною та Росією, включаючи спрощення митного оформлення та узгодження режиму роботи прикордонних митних органів.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського «можлива, але саме як результат роботи та після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін».

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що Путін втомився «від усього цього»

Господар Білого дому підкреслив, що диктатор Путін не приїхав до Стамбула, бо його там не було та додав, що між українською та російською сторонами багато ненависті.

Трамп натякнув, що без особистої зустрічі з диктатором Путіним, ймовірно, не вдасться укласти мирну угоду. Він розповів, що має добрі відносити з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні.

До того ж, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Попередньо, дзвінок до Путіна відбудеться 19 травня о 10:00. А після цього буде розмова з Зеленським.

Варто зазначити, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог. Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров.

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Теги: росія Україна Кабмін

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