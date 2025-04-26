McDonald's повернеться на ринок Росії? Офіційна відповідь компанії

У McDonald's спростували чутки про те, що компанія може повернутися на російський ринок

McDonald's заявив, що має чітку позицію щодо Росії з 2022 року і вона залишиться незмінною

Сьогодні, 26 квітня, у медіа з’явилася новина про те, що McDonald's може повернутися на російський ринок. У компанії відреагували та спростували цю інформацію, повідомляє «Главком».

Російські ЗМІ почали писати про подачу корпорацією McDonald's заявки на перереєстрацію торгових марок в Росії у грудні 2024 року. На цьому фоні з’явилися новини про можливе повернення компанії в РФ, але це не так.

«McDonald's є відкритою та прозорою компанією, і ми з усією відповідальністю прагнемо надати чітке пояснення щодо інформації, яка шириться сьогодні в українському медіапросторі. Інтелектуальна власність є одним з наших найцінніших активів. McDonald's регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де компанія не веде жодної діяльності. Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у Росії, використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах», – йдеться у офіційній заяві компанії.

McDonald's зазначає, що позиція компанії чітка та залишається незмінною.

«McDonald's одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 12 квітня відкрився перший на Закарпатті McDonald's. Заклад, розташований в Ужгороді на проспекті Свободи, може вмістити близько 166 відвідувачів. До цього дня місто залишалося обласним центром України, де не було закладів мережі McDonald's. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне. Ужгород».

Повідомляється, що McDonald's в Ужгороді став першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення РФ, який працюватиме цілодобово. McDonald's розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м² і може розмістити 64 клієнти в залі та 102 на терасі.

Також ми писали, що відкриття McDonald's на Закарпатті посварило українців. Українці сприйняли цю новини по різному: частина щиро підтримала заклад та жителів Ужгорода, а частина заявила, що відкриття ресторану є неприйнятним під час війни. Про це повідомляє «Главком».