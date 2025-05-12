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На Курщині атаковано оперативний штаб армії РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Курщині атаковано оперативний штаб армії РФ
Точна кількість загиблих окупантів невідома
фото: соціальні мережі

Ціллю атаки став пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти

У неділю, 11 травня, у місті Рильск у Курській області Росії зафіксовано ракетний удар по позиціях російських військових. Про це повідомляє Главком із посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

Ціллю атаки став пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти. Згідно з оприлюдненими даними, для удару були використані американські ракети. Під завалами перебували військовослужбовці РФ. Наразі Генштаб не коментував атаку по Курщині.

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Нагадаємо, у ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. Як передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, дрони нібито атакували кілька регіонів одночасно, зокрема й столицю країни.

Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях. Основною ціллю, за твердженнями російської сторони, стала Москва та її передмістя. 

До слова, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

«Велика пожежа на підприємстві в Муромі. Горить складське приміщення. Площа загоряння – 360 кв. м. За попередніми даними, жертв, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, причиною пожежі стало падіння безпілотника. Зафіксовано «приліт» кількох дронів. Авдєєв зазначив, що їх було придушено засобами радіоелектронної боротьби.

 

 

Теги: Курщина росія

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