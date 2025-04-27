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Терорист Гіркін пророкує «багато великих неприємностей» для Росії у травні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Терорист Гіркін пророкує «багато великих неприємностей» для Росії у травні
Гіркін: «У травні нас чекає багато «великих неприємностей»
фото з відкритих джерел

Стрєлков вважає, що війна продовжиться у форматі «на виснаження»

Стратегічне положення Росії погіршується з кожним днем, а майбутнє обіцяє бути вкрай складним. Таку думку висловив Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, пише «Главком».

Стрєлков наголошує, що війна продовжиться у форматі «на виснаження», що, хоч і не є вигідним для Росії, все ж краще, ніж «прискорена або замаскована капітуляція».

За словами терориста, вже у травні очікується низка великих потрясінь як на фронтах, так і у військово-політичному просторі Росії.

Терорист Гіркін пророкує «багато великих неприємностей» для Росії у травні фото 1
фото: скріншот

«У травні нас чекає багато «великих неприємностей» – як на вузько-військовому, так і на військово-політичному «театрах воєнних дій». У ворога є «притримані» серйозні резерви, а наші сили на ряді напрямків серйозно виснажені безперервними, але малорезультативними атаками», – заявив Гіркін.

Терорист Гіркін також заявив,  що для Росії ситуація продовжує швидко погіршуватися. За його словами, у війну вже «крадучись» вступають Великобританія, Франція та Італія. У перспективі – Румунія, Туреччина, Польща та країни Балтії.

Він різко критикує самозаспокійливі заяви російських ЗМІ, які стверджують, що без США європейці не зможуть ефективно воювати. Стрєлков нагадує: «Ми за три роки не змогли перемогти одну Україну. Чому ми впевнені, що зможемо перемогти Україну разом із усією Європою?»

Нагадаємо, Росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року.

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Теги: Ігор Гіркін росія війна

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