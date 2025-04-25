Агентка ФСБ встановлювала «відеопастки» для коригування ударів Росії по Київщині

За даними СБУ, ворожа поплічниця прибула до одного з військових об’єктів, щоб встановити біля нього «точку спостереження»

Кіберфахівці Служби безпеки затримали під Києвом ще одну агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. Основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«Щоб навести повітряні удари, зловмисниця мала встановити навпроти будівель оборонних об’єктів приховані вайфай камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, після придбання першої мінікамери за гроші ФСБ ворожа поплічниця прибула до одного з військових об’єктів, щоб встановити біля нього «точку спостереження».

Однак, повідомили правоохоронці, зловмисниця не встигла зробити заплановане, оскільки СБУ затримала її «на гарячому» поблизу оборонної будівлі. На місці події у фігурантки вилучено відеопристрій і телефон із доказами роботи на РФ.

За даними слідства, фігуранткою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку окупанти дистанційно завербували на Телеграм-каналі з пошуку «швидких заробітків».

Під час розслідування встановлено додаткове завдання агентки – відстеження наслідків ворожих «прильотів» по Київщині. Для цього вона періодично об’їжджала локації, які отримувала від куратора.

Переписка агентки ФСБ з російським куратором фото: СБУ

Переписка агентки із замовниками фото: СБУ

Переписка агентки ФСБ із замовниками фото: СБУ

фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який готував теракт поблизу місцевого ТЦК. Як повідомляє «Главком», за даними джерел lviv.media, йдеться про 26-річного бійця MMA з Шептицького – Валентина Підковича.

До слова, підозрюваний у державній зраді, керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра попросив апеляційний суд змінити йому запобіжний захід – замість тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Для цього начебто є серйозні причини.