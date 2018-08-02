Російська біатлоністка пояснила, чому вирішила виступати за збірну України



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Анастасія Рассказова. Фото: Союз біатлоністів Росії

Анастасія Рассказова хоче досягти кращих спортивних результатів

Уродженка Москви Анастасія Рассказова зізналася, що вирішила виступати за збірну України у надії домогтися кращих спортивних результатів.

За словами 20-річної спортсменки, вона готова витримати дворічний карантин.

«Я з Москви, але вирішила перейти в Україну та виступати тепер за неї. Біатлоном займаюся вже п'ятий рік, перейшли разом з тренером Іллею Лопуховим і двома дівчатами – Катериною Бех та Оксаною Москаленко», - зауважила Рассказова в інтерв'ю для однієї зі спільнот у «Вконтакте».

«Я – чемпіонка Росії, у Спартакіаді брала участь, їздила на чемпіонат світу, виступала на Кубку IBU, хотіла б ще виступити на Кубку IBU, але у цьому році вже не вийде, адже у мене карантин два роки», - додала вона, передає «Спорт-Экспресс».

Водночас, віце-президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Сергій Чепіков має своє бачення, чому російські біатлоністки вирішили виступати за збірну України.

«У Росії дуже висока конкуренція серед біатлоністів, і ці переходи будуть завжди, і їх не заборониш», - розповів він в інтерв'ю «Известиям».

«У перспективі нам би хотілося, щоб спортсмени високого рівня виступали під прапором збірної Росії. Необхідно вести постійну роботу та вибудовувати довірливі відносини», - підсумував Чепіков.