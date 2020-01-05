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    Розгром 6:0 вберіг Німеччину в еліті світового хокею (відео)

    • Розсилка
    Німці неприємно здивували в другому матчі з казахстанцями, але виправили ситуацію в третьому - Розгром 6:0 вберіг Німеччину в еліті світового хокею (відео)
    Німці неприємно здивували в другому матчі з казахстанцями, але виправили ситуацію в третьому
    IIHF

    «Бундес-тім» вирішив долю протистояння з Казахстаном упродовж чотирьох з половиною хвилин другого періоду

    Збірна Німеччини зберегла прописку в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею.

    У серії до двох перемог проти збірної Казахстану німці переконливо (4:0) виграли перший поєдинок, але потім дуже несподівано програли 1:4 другий.

    У підсумку команди зіграли третій, тепер уже повноцінний «матч за життя». Його долю німці вирішили, закинувши чотири шайби впродовж чотирьох з половиною хвилин у середині матчу.

    Німеччина U20 – Казахстан U20 – 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

    Шайби: 1:0 – Домінік Бокк (Таро Єнтцш, Морітц Зайдер), 12:18. 2:0 – Домінік Бокк (Леон Гюттль, Ерік Мік), 30:12. 3:0 – Тім Фляйшер (Яннік Валенті, Луїс Шинко), 31:35. 4:0 – Лукас Райхель (Джон Петерка), 33:03. 5:0 – Ніклас Гайнцінґер (Таро Єнтцш, Джастін Шутц), 34:27. 6:0 – Ерік Мік (Філіпп Масс, Джастін Шутц), 55:45

    Воротарі: Гендрік Гане – Владислав Нурек

    Кидки: 40 (11 + 14 + 15) – 27 (6 + 16 + 5)
    Штраф: 20 (2 + 18 + 0) – 2 (0 + 2 + 0)

    5 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena

    У ці хвилини збірні Канади і РФ грають у фіналі молодіжного чемпіонату світу.

     Читайте також: Визначився бронзовий призер чемпіонату світу з хокею (відео)
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