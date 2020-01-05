Розгром 6:0 вберіг Німеччину в еліті світового хокею (відео)



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Німці неприємно здивували в другому матчі з казахстанцями, але виправили ситуацію в третьому IIHF

«Бундес-тім» вирішив долю протистояння з Казахстаном упродовж чотирьох з половиною хвилин другого періоду

Збірна Німеччини зберегла прописку в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею.

У серії до двох перемог проти збірної Казахстану німці переконливо (4:0) виграли перший поєдинок, але потім дуже несподівано програли 1:4 другий.

У підсумку команди зіграли третій, тепер уже повноцінний «матч за життя». Його долю німці вирішили, закинувши чотири шайби впродовж чотирьох з половиною хвилин у середині матчу.

Німеччина U20 – Казахстан U20 – 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Домінік Бокк (Таро Єнтцш, Морітц Зайдер), 12:18. 2:0 – Домінік Бокк (Леон Гюттль, Ерік Мік), 30:12. 3:0 – Тім Фляйшер (Яннік Валенті, Луїс Шинко), 31:35. 4:0 – Лукас Райхель (Джон Петерка), 33:03. 5:0 – Ніклас Гайнцінґер (Таро Єнтцш, Джастін Шутц), 34:27. 6:0 – Ерік Мік (Філіпп Масс, Джастін Шутц), 55:45

Воротарі: Гендрік Гане – Владислав Нурек

Кидки: 40 (11 + 14 + 15) – 27 (6 + 16 + 5)

Штраф: 20 (2 + 18 + 0) – 2 (0 + 2 + 0)

5 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena

У ці хвилини збірні Канади і РФ грають у фіналі молодіжного чемпіонату світу.