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    На чемпіонаті світу з хокею визначилися чвертьфінальні пари

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    Канадці переграли Матея пекажа і збірну Чехії завдяки грі в більшості - На чемпіонаті світу з хокею визначилися чвертьфінальні пари
    Канадці переграли Матея пекажа і збірну Чехії завдяки грі в більшості
    IIHF

    Найцікавішим обіцяє стати протистояння США – Фінляндія

    На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який триває у Чехії, визначилися всі чвертьфінальні пари.

    У заключному поєдинку групи А чинні чемпіони світу фіни трохи несподівано програли швейцарцям. Зрештою, існує вірогідність, що Суомі поступилися свідомо, щоб посісти в групі третє місце і уникнути протистояння в 1/4 фіналу з Росією.

    Таким чином, групу А з чотирма перемогами у чотирьох матчах виграли шведи. Другими з дев’ятьма очками стали швейцарці. Фінляндія третя – шість очок. Словаки з однією перемогою посіли четверте місце, а Казахстан усі матчі програв і замкнув таблицю.

    Фінляндія U20 – Швейцарія U20 – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

    Шайби:  1:0 – Анттоні Гонка (Вілле Гейнола, Крістіан Танус, - більш.), 12:49. 1:1 – Фабіан Беррі (Сандро Шмід), 20:19. 1:2 – Ґаетан Жобен (Давід Айбішер, Стефан Патрі), 22:18. 2:2 – Йоонас Оден (Лассі Томсон, Кім Ноусікайнен), 28:33. 2:3 – Фабіан Беррі (Джан-Марко Веттер, Сандро Шмід), 36:03. 2:4 – Сімон Кнак (Тім Берні, Давід Айбішер), 50:03. 2:5 – Валентин Нуссбаумер (менш., п.в.), 59:48

    Воротарі: Юстус Аннунен – Стефан Шарлен

    Кидки: 38 (7 + 19 + 12) – 22 (7 + 9 + 6)
    Штраф: 6 (4 + 0 + 2) – 8 (2 + 4 + 2)

    31 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 1 573 глядачі

    У заключному матчі групи В визначалося, яка команда посяде перше місце і відповідно потрапить у чвертьфіналі на не надто переконливу Словаччину. Канаді, щоб стати першою, потрібно було перемогти господарів. З завданням «Кленові листки» впоралися відмінно, фактично вирішивши долю гри ще в першому періоді.

    Канада виграла квінтет В з дев’ятьма очками. Збірна США має вісім пунктів. Третьою стала команда РФ – шість очок. Чехія з чотирма пунктами четверта. Німці обіграли чехів, але решту зустрічей програли і групу замкнули.   

    Канада U20 – Чехія U20 – 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

    Шайби: 1:0 – Джо Велено (Барретт Гейтон, Кален Еддісон, - більш.), 04:41. 2:0 – Нолан Фут (Бевен Бірем, Тью Сміт, - більш.), 09:57. 3:0 – Барретт Гейтон (Ділан Козенс, Джо Велено, - більш.), 13:29. 4:0 – Коннор Макмайкл (Ділан Козенс, Барретт Гейтон), 14:30. 4:1 – Войтех Строндала (Сімон Кубічек, Міхал Тепли, - більш.), 31:10. 4:2 – Лібор Забранскі (Ян Мисак, Карел Клікорка), 31:24. 5:2 – Лаєм Фуді (Тью Сміт, Джаред Макайзек), 31:34. 6:2 – Ділан Козенс (Кален Еддісон, Берретт Гейтон, - більш.), 32:30. 7:2 – Джаред Макайзек (Ділан Козенс, Джо Велено), 50:00

    Воротарі: Жоель Гофер – Лукаш Парик (Нік Малик, 14:30)

    Кидки: 31 (9 + 10 + 12) – 19 (4 + 11 + 4)
    Штраф: 8 (2 + 4 + 2) – 39 (29 + 6 + 4)

    31 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

     

    Тож у чвертьфінальних матчах 2 січня зустрінуться Швейцарія – РФ, Канада – Словаччина, США – Фінляндія, Швеція – Чехія.

    Збірні Німеччини та Казахстану в двоматчевому протистоянні 2 і 4 січня визначать, хто з них залишиться в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу і в наступному році, а хто гратиме в ешелоні 1А. Замість невдахи наприкінці 2020 року в еліті виступатиме команда Австрії.

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    чемпіонат світу хокей Міхал Тепли Ян Мисак Крістіан Танус Анттоні Гонка Давід Айбішер Джан-Марко Веттер Лассі Томсон Юстус Аннунен Джо Велено Барретт Гейтон Тью Сміт Коннор Макмайкл Нолан Фут Лібор Забранскі Йоонас Оден Кім Ноусікайнен Вілле Гейнола Жоель Гофер Стефан Шарлен Валентин Нуссбаумер Лаєм Фуді Джаред Макайзек Кален Еддісон Ділан Козенс Сімон Кнак Ґаетан Жобен Сандро Шмід Лукаш Парик Сімон Кубічек Карел Клікорка Нік Малик Бевен Бірем Войтех Строндала Фабіан Беррі Тім Берні Стефан Патрі
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