На чемпіонаті світу з хокею визначилися чвертьфінальні пари



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Канадці переграли Матея пекажа і збірну Чехії завдяки грі в більшості IIHF

Найцікавішим обіцяє стати протистояння США – Фінляндія

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який триває у Чехії, визначилися всі чвертьфінальні пари.

У заключному поєдинку групи А чинні чемпіони світу фіни трохи несподівано програли швейцарцям. Зрештою, існує вірогідність, що Суомі поступилися свідомо, щоб посісти в групі третє місце і уникнути протистояння в 1/4 фіналу з Росією.

Таким чином, групу А з чотирма перемогами у чотирьох матчах виграли шведи. Другими з дев’ятьма очками стали швейцарці. Фінляндія третя – шість очок. Словаки з однією перемогою посіли четверте місце, а Казахстан усі матчі програв і замкнув таблицю.

Фінляндія U20 – Швейцарія U20 – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Шайби: 1:0 – Анттоні Гонка (Вілле Гейнола, Крістіан Танус, - більш.), 12:49. 1:1 – Фабіан Беррі (Сандро Шмід), 20:19. 1:2 – Ґаетан Жобен (Давід Айбішер, Стефан Патрі), 22:18. 2:2 – Йоонас Оден (Лассі Томсон, Кім Ноусікайнен), 28:33. 2:3 – Фабіан Беррі (Джан-Марко Веттер, Сандро Шмід), 36:03. 2:4 – Сімон Кнак (Тім Берні, Давід Айбішер), 50:03. 2:5 – Валентин Нуссбаумер (менш., п.в.), 59:48

Воротарі: Юстус Аннунен – Стефан Шарлен

Кидки: 38 (7 + 19 + 12) – 22 (7 + 9 + 6)

Штраф: 6 (4 + 0 + 2) – 8 (2 + 4 + 2)

31 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 1 573 глядачі

У заключному матчі групи В визначалося, яка команда посяде перше місце і відповідно потрапить у чвертьфіналі на не надто переконливу Словаччину. Канаді, щоб стати першою, потрібно було перемогти господарів. З завданням «Кленові листки» впоралися відмінно, фактично вирішивши долю гри ще в першому періоді.

Канада виграла квінтет В з дев’ятьма очками. Збірна США має вісім пунктів. Третьою стала команда РФ – шість очок. Чехія з чотирма пунктами четверта. Німці обіграли чехів, але решту зустрічей програли і групу замкнули.

Канада U20 – Чехія U20 – 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – Джо Велено (Барретт Гейтон, Кален Еддісон, - більш.), 04:41. 2:0 – Нолан Фут (Бевен Бірем, Тью Сміт, - більш.), 09:57. 3:0 – Барретт Гейтон (Ділан Козенс, Джо Велено, - більш.), 13:29. 4:0 – Коннор Макмайкл (Ділан Козенс, Барретт Гейтон), 14:30. 4:1 – Войтех Строндала (Сімон Кубічек, Міхал Тепли, - більш.), 31:10. 4:2 – Лібор Забранскі (Ян Мисак, Карел Клікорка), 31:24. 5:2 – Лаєм Фуді (Тью Сміт, Джаред Макайзек), 31:34. 6:2 – Ділан Козенс (Кален Еддісон, Берретт Гейтон, - більш.), 32:30. 7:2 – Джаред Макайзек (Ділан Козенс, Джо Велено), 50:00

Воротарі: Жоель Гофер – Лукаш Парик (Нік Малик, 14:30)

Кидки: 31 (9 + 10 + 12) – 19 (4 + 11 + 4)

Штраф: 8 (2 + 4 + 2) – 39 (29 + 6 + 4)

31 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

Тож у чвертьфінальних матчах 2 січня зустрінуться Швейцарія – РФ, Канада – Словаччина, США – Фінляндія, Швеція – Чехія.

Збірні Німеччини та Казахстану в двоматчевому протистоянні 2 і 4 січня визначать, хто з них залишиться в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу і в наступному році, а хто гратиме в ешелоні 1А. Замість невдахи наприкінці 2020 року в еліті виступатиме команда Австрії.