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    Чемпіонат світу з хокею. Щоб визначити команду, яка покине еліту, буде проведений додатковий матч

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    Казахстанці жорстко розправилися з німцями у другому матчі - Чемпіонат світу з хокею. Щоб визначити команду, яка покине еліту, буде проведений додатковий матч
    Казахстанці жорстко розправилися з німцями у другому матчі
    IIHF

    Німеччина несподівано програла другий матч Казахстану

    5 січня в Чехії завершується чемпіонат світу з хокею серед команд, не старших 20-ти років. Поряд із чемпіоном та призерами буде визначена команда, яка покине елітний дивізіон і перейде в дивізіон 1А замість його новоспеченого чемпіона, збірної Австрії.

    Боротьба у «матчі за життя» розгорнулася неабияка. Після впевненої перемоги німців у першому матчі Казахстан відповів не менш переконливою звитягою наступного дня.

    Казахстан U20 – Німеччина U20 – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

    Шайби: 1:0 – Станіслав Александров (Владислав Сайко), 04:39. 2:0 – Олег Бойко (Максим Мусоров), 25:05. 3:0 – Станіслав Александров (Ансар Шайхмедденов), 41:32. 4:0 – Денис Чапоров (Максим Мусоров, - п.в.), 56:27. 4:1 – Луїс Шинко (Даніель Вірт, Ніно Кіндер), 58:31

    Воротарі: Владислав Нурек – Гендрік Гане

    Кидки: 22 (9 + 5 + 8) – 44 (10 + 14 + 20)
    Штраф: 12 (4 + 4 + 4) – 6 (2 + 2 + 2)

    4 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 1 489 глядачів

    Заключний матч серії між Німеччиною і Казахстаном, за підсумками якого буде визначений невдаха елітного дивізіону, відбудеться 5 січня о 12:00 за київським часом.

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    чемпіонат світу хокей Максим Мусоров Олег Бойко Владислав Нурек Гендрік Гане Ніно Кіндер Даніель Вірт Станіслав Александров Луїс Шинко Денис Чапоров Ансар Шайхмедденов
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