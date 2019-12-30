Неймовірний плеймейкер вивів збірну США у лідери на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Американець Тревор Зеґрас перетворюється в головну зірку чемпіонату IIHF

Американці завершили груповий із 75-відсотковим доробком

Молодіжна збірна США забезпечила собі одне з перших двох місць у групі В на чемпіонаті світу з хокею.

Щойно в Остраві американці перемогли у ключовому протистоянні господарів. Героєм зустрічі став американський плеймейкер Тревор Зеґрас, який видав чергових дві результативних передачі і допоміг «зірково-смугастим» зламати хід гри. Загалом на чемпіонаті Зеґрас зробив уже вісім асистів і, навіть не закидаючи шайб, став поточним найкращим бомбардиром турніру.

Зрештою, перемогу збірна США вирвала в овертаймі.

USA's Cole Caufield and Alex Turcotte work a beautiful give-and-go for the OT winner! pic.twitter.com/fdnHYWzAx5 — TSN (@TSN_Sports) 30 грудня 2019 р.

Американці першими з учасників групи В завершили груповий турнір. Три матчі вони виграли і програли лише канадцям. Саме Канада в разі завтрашньої перемоги над Чехією зможе посунути команду США з першого місця. Чехи з чотириочковим доробком теж забезпечили собі місце в плей-оф незалежно від результатів матчів заключного туру.

США U20 – Чехія U20 – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Шейн Пінто (Ніколас Робертсон, Олівер Вальстрьом, - більш.), 03:45. 1:1 – Лібор Забранскі (Карел Клікорка), 09:35. 1:2 – Лібор Забранскі (Міхал Тепли, Карел Плашек, - подв. більш.), 18:16. 2:2 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, К’Андре Міллер), 21:19. 3:2 – Джек Друрі (Тревор Зеґрас, Артур Калієв), 26:01. 3:3 – Петр Чайка (Сімон Кубічек, - більш.), 48:41. 4:3 – Коул Кауфілд (Алекс Таркотт), 63:14

Воротарі: Спенсер Найт – Лукаш Парик

Кидки: (17 + 9 + 15) – (9 + 13 + 7)

Штраф: 12 (4 + 6 + 2 + 0) – 14 (4 + 6 + 4 + 0)

30 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena

У паралельному матчі свою другу перемогу на турнірі здобула Швейцарія. Словаки ж хоч поступилися, але завдяки стартовій перемозі над казахстанцями мінімум четверте місце в групі А, а з ним місце у чвертьфіналі собі гарантували. Річ у тім, що трохи раніше збірна Казахстану програла всі чотири поєдинки групового турніру і боротиметься з найгіршою командою іншого квінтету за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Словаччина U20 – Швейцарія U20 – 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Шайби: 0:1 – Джіліан Колер (Тім Барні, Валентин Нуссбаумер), 07:55. 0:2 – Джіліан Колер (Валентин Нуссбаумер, Яніс Мозер, - більш.), 10:04. 0:3 – Валентин Нуссбаумер (Меттью Вербун), 14:49. 0:4 – Сімон Кнак (Ґаетан Жобен), 33:21. 1:4 – Мартін Фаско-Рудас (Олівер Окуляр, - менш.), 38:34. 1:5 – Сандро Шмід (Давід Айбішер, Меттью Вербун), 39:55. 2:5 – Роберт Джуґан (Максим Чайковіч, Давід Мудрак, - більш.), 46:37. 2:6 – Міка Генаойєр (Валентин Нуссбаумер, Яніс Мозер, - більш.), 50:09. 2:7 – Меттью Вербун (Джіліан Колер), 52:27

Воротарі: Самуель Главай (Самуель Вилетелка, 14:49) – Лука Голленштайн

Кидки: 29 (3 + 12 + 14) – 26 (11 + 10 + 5)

Штраф: 12 (4 + 6 = 2) – 14 (6 + 2 + 6)

30 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 915 глядачів

Завтра, 31 грудня, груповий турнір на молодіжному чемпіонаті світу фінішує. О 16:00 за київським часом зіграють Швеція – Словаччина та РФ – Німеччина. О 20:00 на лід вийдуть Фінляндія – Швейцарія і Канада – Чехія.

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