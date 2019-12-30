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    Неймовірний плеймейкер вивів збірну США у лідери на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Американець Тревор Зеґрас перетворюється в головну зірку чемпіонату - Неймовірний плеймейкер вивів збірну США у лідери на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Американець Тревор Зеґрас перетворюється в головну зірку чемпіонату
    IIHF

    Американці завершили груповий із 75-відсотковим доробком

    Молодіжна збірна США забезпечила собі одне з перших двох місць у групі В на чемпіонаті світу з хокею.

    Щойно в Остраві американці перемогли у ключовому протистоянні господарів. Героєм зустрічі став американський плеймейкер Тревор Зеґрас, який видав чергових дві результативних передачі і допоміг «зірково-смугастим» зламати хід гри. Загалом на чемпіонаті Зеґрас зробив уже вісім асистів і, навіть не закидаючи шайб, став поточним найкращим бомбардиром турніру.

    Зрештою, перемогу збірна США вирвала в овертаймі.

    Американці першими з учасників групи В завершили груповий турнір. Три матчі вони виграли і програли лише канадцям. Саме Канада в разі завтрашньої перемоги над Чехією зможе посунути команду США з першого місця. Чехи з чотириочковим доробком теж забезпечили собі місце в плей-оф незалежно від результатів матчів заключного туру.

    США U20 – Чехія U20 – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

    Шайби: 1:0 – Шейн Пінто (Ніколас Робертсон, Олівер Вальстрьом, - більш.), 03:45. 1:1 – Лібор Забранскі (Карел Клікорка), 09:35. 1:2 – Лібор Забранскі (Міхал Тепли, Карел Плашек, - подв. більш.), 18:16. 2:2 – Артур Калієв (Тревор Зеґрас, К’Андре Міллер), 21:19. 3:2 – Джек Друрі (Тревор Зеґрас, Артур Калієв), 26:01. 3:3 – Петр Чайка (Сімон Кубічек, - більш.), 48:41. 4:3 – Коул Кауфілд (Алекс Таркотт), 63:14

    Воротарі: Спенсер Найт – Лукаш Парик

    Кидки: (17 + 9 + 15) – (9 + 13 + 7)
    Штраф: 12 (4 + 6 + 2 + 0) – 14 (4 + 6 + 4 + 0)

    30 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena

    У паралельному матчі свою другу перемогу на турнірі здобула Швейцарія. Словаки ж хоч поступилися, але завдяки стартовій перемозі над казахстанцями мінімум четверте місце в групі А, а з ним місце у чвертьфіналі собі гарантували. Річ у тім, що трохи раніше збірна Казахстану програла всі чотири поєдинки групового турніру і боротиметься з найгіршою командою іншого квінтету за збереження прописки в елітному дивізіоні.

    Словаччина U20 – Швейцарія U20 – 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

    Шайби: 0:1 – Джіліан Колер (Тім Барні, Валентин Нуссбаумер), 07:55. 0:2 – Джіліан Колер (Валентин Нуссбаумер, Яніс Мозер, - більш.), 10:04. 0:3 – Валентин Нуссбаумер (Меттью Вербун), 14:49. 0:4 – Сімон Кнак (Ґаетан Жобен), 33:21. 1:4 – Мартін Фаско-Рудас (Олівер Окуляр, - менш.), 38:34. 1:5 – Сандро Шмід (Давід Айбішер, Меттью Вербун), 39:55. 2:5 – Роберт Джуґан (Максим Чайковіч, Давід Мудрак, - більш.), 46:37. 2:6 – Міка Генаойєр (Валентин Нуссбаумер, Яніс Мозер, - більш.), 50:09. 2:7 – Меттью Вербун (Джіліан Колер), 52:27

    Воротарі: Самуель Главай (Самуель Вилетелка, 14:49) – Лука Голленштайн

    Кидки: 29 (3 + 12 + 14) – 26 (11 + 10 + 5)
    Штраф: 12 (4 + 6 = 2) – 14 (6 + 2 + 6)

    30 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 915 глядачів

    Завтра, 31 грудня, груповий турнір на молодіжному чемпіонаті світу фінішує. О 16:00 за київським часом зіграють Швеція – Словаччина та РФ – Німеччина. О 20:00 на лід вийдуть Фінляндія – Швейцарія і Канада – Чехія.

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    чемпіонат світу хокей Петр Чайка Міхал Тепли Меттью Вербун Лука Голленштайн Давід Айбішер Спенсер Найт Шейн Пінто Ніколас Робертсон Олівер Вальстрьом Артур Калієв Тревор Зеґрас Алекс Таркотт Олівер Окуляр Самуель Главай Максим Чайковіч Давід Мудрак Роберт Джуґан Лібор Забранскі Самуель Вилетелка Джіліан Колер Яніс Мозер Валентин Нуссбаумер Коул Кауфілд Джек Друрі Тім Барні Сімон Кнак Ґаетан Жобен Мартін Фаско-Рудас Сандро Шмід Лукаш Парик Сімон Кубічек Карел Клікорка К’Андре Міллер Карел Плашек
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