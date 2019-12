Неймовірний плеймейкер вивів збірну США у лідери на чемпіонаті світу з хокею (відео)

Американці завершили груповий із 75-відсотковим доробком

Молодіжна збірна США забезпечила собі одне з перших двох місць у групі В на чемпіонаті світу з хокею.

Щойно в Остраві американці перемогли у ключовому протистоянні господарів. Героєм зустрічі став американський плеймейкер Тревор Зеґрас, який видав чергових дві результативних передачі і допоміг «зірково-смугастим» зламати хід гри. Загалом на чемпіонаті Зеґрас зробив уже вісім асистів і, навіть не закидаючи шайб, став поточним найкращим бомбардиром турніру.

Зрештою, перемогу збірна США вирвала в овертаймі.

USA's Cole Caufield and Alex Turcotte work a beautiful give-and-go for the OT winner! pic.twitter.com/fdnHYWzAx5