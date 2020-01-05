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    Визначився бронзовий призер чемпіонату світу з хокею (відео)

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    Шведи на цьому виграли у фінів відразу два Скандинавських дербі - Визначився бронзовий призер чемпіонату світу з хокею (відео)
    Шведи на цьому виграли у фінів відразу два Скандинавських дербі
    IIHF

    Чемпіон світу-2019 залишився без нагород

    Молодіжна збірна Швеції стала бронзовим призером чемпіонату світу U20, який сьогодні завершується у Чехії.

    Після прикрої поразки в овертаймі у півфінальному матчі від росіян у медальному поєдинку «Тре крунор» вдруге на цьому чемпіонаті впоралися із переможцями попередньої першості планети, командою Фінляндії.

    При цьому нападник першої ланки шведів Самуель Фаґемо, який у цій зустрічі закинув сам і допоміг відзначитися Расмусові Сандіну, очолив список найкращих бомбардирів турніру. У нього 13 очок і найближчого переслідувача Барретта Гейтона він випереджає на два пункти. При цьому капітан канадців вочевидь пропустить сьогоднішній фінал через травму.

    Швеція U20 – Фінляндія U20 – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

    Шайби: 0:1 – Патрік Пуїстола (Кім Ноусікайнен, Крістіан Танус), 08:22. 1:1 – Расмус Сандін (Нільс Лундквіст, Самуель Фаґемо, - більш.), 12:08. 1:2 – Матіас Маккеллі, 19:00. 2:2 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер, Адам Ґіннінґ), 30:34. 3:2 – Лінус Еберґ (Лінус Нассен), 33:19

    Швеція: Гюґо Алнефельт; Віктор Содерстрьом – Расмус Сандін, Самуель Фаґемо – Давід Ґустафссон – Нільс Гоґландер; Нільс Лундквіст – Адам Ґіннінґ, Йонатан Берґґрен – Оскар Бак – Нікола Пасіч; Тобіас Бйорнфот – Філіп Броберґ, Александр Гольтц – Карл Генрікссон – Лукас Реймонд; Албін Ерікссон – Маттіас Норліндер, Лінус Еберґ – Гуґо Ґустафссон – Лінус Нассен. Тренер – Томас Монтен

    Фінляндія: Юстус Аннунен; Кім Ноусікайнен – Лассі Томсон, Матіас Маккеллі – Вілле Петман – Ееміль Ергольтц; Вілле Гейнола – Сантері Гатакка, Патрік Пуїстола – Крістіан Танус – Йоонас Оден; Тоні Утунен – Мікко Кокконен, Ленні Кіллінен – Антті Саарела; Анттоні Гонка – Пеетро Сеппала, Аку Рати – Аату Рати – Сампо Ранта. Тренер – Раймо Гелмінен

    Кидки: 26 (10 + 12) – 34 (13 + 10)
    Штраф: 10 (4 + 4 + 2) – 16 (6 + 4 + 6)

    5 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 7 954 глядачі

    Переможна шайба у виконанні Лінуса Еберґа вийшла доволі курйозною. Він кинув фактично з-за воріт і відзначився найперше завдяки помилці воротаря Юстуса Аннунена.

    Фінальний поєдинок між збірними Канади та РФ відбудеться сьогодні, 5 січня, о 20:00 за київським часом.

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    чемпіонат світу хокей Патрік Пуїстола Крістіан Танус Анттоні Гонка Нільс Гоґландер Самуель Фаґемо Александр Гольтц Йонатан Берґґрен Лассі Томсон Гюґо Алнефельт Філіп Броберґ Йоонас Оден Сантері Гатакка Аку Рати Сампо Ранта Вілле Петман Матіас Маккеллі Ленні Кіллінен Мікко Кокконен Ееміль Ергольтц Кім Ноусікайнен Вілле Гейнола Віктор Содерстрьом Нільс Лундквіст Расмус Сандін Карл Генрікссон Лукас Реймонд Тоні Утунен Аату Рати Лінус Еберґ Лінус Нассен Давід Ґустафссон Нікола Пасіч Альбін Ерікссон Адам Ґіннінґ Оскар Бак Раймо Гелмінен Гуґо Ґустафссон Тобіас Бйорнфот Маттіас Норліндер Томас Монтен Пеетро Сеппала Антті Саарела
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