Визначився бронзовий призер чемпіонату світу з хокею (відео)

Чемпіон світу-2019 залишився без нагород

Молодіжна збірна Швеції стала бронзовим призером чемпіонату світу U20, який сьогодні завершується у Чехії.

Після прикрої поразки в овертаймі у півфінальному матчі від росіян у медальному поєдинку «Тре крунор» вдруге на цьому чемпіонаті впоралися із переможцями попередньої першості планети, командою Фінляндії.

При цьому нападник першої ланки шведів Самуель Фаґемо, який у цій зустрічі закинув сам і допоміг відзначитися Расмусові Сандіну, очолив список найкращих бомбардирів турніру. У нього 13 очок і найближчого переслідувача Барретта Гейтона він випереджає на два пункти. При цьому капітан канадців вочевидь пропустить сьогоднішній фінал через травму.

Шайби: 0:1 – Патрік Пуїстола (Кім Ноусікайнен, Крістіан Танус), 08:22. 1:1 – Расмус Сандін (Нільс Лундквіст, Самуель Фаґемо, - більш.), 12:08. 1:2 – Матіас Маккеллі, 19:00. 2:2 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер, Адам Ґіннінґ), 30:34. 3:2 – Лінус Еберґ (Лінус Нассен), 33:19

Швеція: Гюґо Алнефельт; Віктор Содерстрьом – Расмус Сандін, Самуель Фаґемо – Давід Ґустафссон – Нільс Гоґландер; Нільс Лундквіст – Адам Ґіннінґ, Йонатан Берґґрен – Оскар Бак – Нікола Пасіч; Тобіас Бйорнфот – Філіп Броберґ, Александр Гольтц – Карл Генрікссон – Лукас Реймонд; Албін Ерікссон – Маттіас Норліндер, Лінус Еберґ – Гуґо Ґустафссон – Лінус Нассен. Тренер – Томас Монтен

Фінляндія: Юстус Аннунен; Кім Ноусікайнен – Лассі Томсон, Матіас Маккеллі – Вілле Петман – Ееміль Ергольтц; Вілле Гейнола – Сантері Гатакка, Патрік Пуїстола – Крістіан Танус – Йоонас Оден; Тоні Утунен – Мікко Кокконен, Ленні Кіллінен – Антті Саарела; Анттоні Гонка – Пеетро Сеппала, Аку Рати – Аату Рати – Сампо Ранта. Тренер – Раймо Гелмінен

Кидки: 26 (10 + 12) – 34 (13 + 10)

Штраф: 10 (4 + 4 + 2) – 16 (6 + 4 + 6)

5 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 7 954 глядачі

Переможна шайба у виконанні Лінуса Еберґа вийшла доволі курйозною. Він кинув фактично з-за воріт і відзначився найперше завдяки помилці воротаря Юстуса Аннунена.

Some bad luck for goalie Justus Annunen



This puck from Linus Oberg bounces off his skate and in! pic.twitter.com/2A50DKTZYe