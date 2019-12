Чемпіонат світу з хокею: Німеччина програла матч за вихід у плей-оф, Швеція продовжила суперсерію (відео)

Росіяни таки не допустили сенсації

Визначилися всі учасники плей-оф на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

Останніми у чвертьфінал пробилися ті, кого вважали головними фаворитами. Збірна Росії в разі поразки від німців ризикувала посісти в групі В останнє, п’яте місце і боротися за виживання в дивізіоні. Але дива не сталося. Росіяни швидко позначили свою перевагу і виграли дуже переконливо.

Німеччина 2 січня гратиме з Казахстаном за право залишитися в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу.

Шайби: 1:0 – Кірілл Марченко (Нікіта Александров, Іван Морозов), 06:10. 2:0 – Кірілл Марченко (Васілій Подкользін, Дмітрій Воронков), 13:19. 3:0 – Григорій Денисенко (Алєксандр Хованов, - подв. більш.), 34:19. 4:0 – Павєл Дорофєєв (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов, - більш.), 34:59. 5:0 – Павєл Дорофєєв (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов, - більш.), 38:40. 6:0 – Дмітрій Воронков (Кірілл Марченко, Васілій Подкользін), 40:38. 6:1 – Ніно Кіндер (Філіпп Масс), 57:43

Воротарі: Ярослав Аскаров – Гендрік Гане (Тобіас Анчічка, 40:00)

Кидки: 31 (15 + 11 + 5) – 23 (7 + 7 + 9)

Штраф: 12 (2 + 4 + 6) – 10 (2 + 8 + 0)

31 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 4 628 глядачів

