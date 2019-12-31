Чемпіонат світу з хокею: Німеччина програла матч за вихід у плей-оф, Швеція продовжила суперсерію (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Воротар німців Гендрік Гане врятувати свою команду не зумів IIHF

Росіяни таки не допустили сенсації

Визначилися всі учасники плей-оф на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

Останніми у чвертьфінал пробилися ті, кого вважали головними фаворитами. Збірна Росії в разі поразки від німців ризикувала посісти в групі В останнє, п’яте місце і боротися за виживання в дивізіоні. Але дива не сталося. Росіяни швидко позначили свою перевагу і виграли дуже переконливо.

Німеччина 2 січня гратиме з Казахстаном за право залишитися в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу.

РФ U20 – Німеччина U20 – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кірілл Марченко (Нікіта Александров, Іван Морозов), 06:10. 2:0 – Кірілл Марченко (Васілій Подкользін, Дмітрій Воронков), 13:19. 3:0 – Григорій Денисенко (Алєксандр Хованов, - подв. більш.), 34:19. 4:0 – Павєл Дорофєєв (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов, - більш.), 34:59. 5:0 – Павєл Дорофєєв (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов, - більш.), 38:40. 6:0 – Дмітрій Воронков (Кірілл Марченко, Васілій Подкользін), 40:38. 6:1 – Ніно Кіндер (Філіпп Масс), 57:43

Воротарі: Ярослав Аскаров – Гендрік Гане (Тобіас Анчічка, 40:00)

Кидки: 31 (15 + 11 + 5) – 23 (7 + 7 + 9)

Штраф: 12 (2 + 4 + 6) – 10 (2 + 8 + 0)

31 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 4 628 глядачів

Scramble play results in another Russian goal, including point number 4 in the game for Kirill Marchenko. pic.twitter.com/ZtL24Z1GY5 — TSN (@TSN_Sports) 31 грудня 2019 р.

У паралельному матчі свій четвертий поєдинок із чотирьох у груповому турнірі виграла збірна Швеції. Скандинави продовжили до 52-х матчів свою фантастичну переможну серію в групових турнірах молодіжних чемпіонатів світу з хокею, яка триває з 2006 року.

Словаччина завдяки єдиній перемозі над Казахстаном теж вийшла у чвертьфінал.

Швеція U20 – Словаччина U20 – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – Александр Гольтц (Віктор Содерстрьом, Лукас Реймонд), 08:59. 2:0 – Альбін Ерікссон (Карл Генрікссон, Оскар Бак), 09:14. 3:0 – Філіп Броберґ (Лінус Нассен, - менш.), 13:16. 4:0 – Оскар Бак (Адам Ґіннінґ, Йонатан Берґґрен), 25:08. 5:0 – Александр Гольтц (Віктор Содерстрьом, Йонатан Берґґрен, - більш.), 36:09. 5:1 – Крістіан Ковачик (Олівер Окуляр, Марко Стаха, - більш.), 45:17. 5:2 – Роберт Джуґан (Мартін Фаско-Рудас), 58:03. 6:2 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер, Нільс Лундквіст, - більш. 4х3), 59:44

Воротарі: Гуґо Алнефельт – Самуель Главай

Кидки: 42 (14 + 13 + 15) – 18 (4 + 2 + 12)

Штраф: 14 (4 + 2 + 8) – 20 (2 + 4 + 14)

31 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 154 глядачі

Alexander Holtz snipes the corner on the power play to make it 5-0 Sweden. pic.twitter.com/tQuk9oNi6n — TSN (@TSN_Sports) 31 грудня 2019 р.

Заключних два матчі групового турніру молодіжного чемпіонату світу відбудеться сьогодні ввечері. О 20:00 за київським часом фіни зійдуться зі швейцарцями, канадці – з чехами. Після цих поєдинків будуть визначені усі чвертьфінальні пари.

Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 2 січня.