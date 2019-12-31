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    Чемпіонат світу з хокею: Німеччина програла матч за вихід у плей-оф, Швеція продовжила суперсерію (відео)

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    Воротар німців Гендрік Гане врятувати свою команду не зумів - Чемпіонат світу з хокею: Німеччина програла матч за вихід у плей-оф, Швеція продовжила суперсерію (відео)
    Воротар німців Гендрік Гане врятувати свою команду не зумів
    IIHF

    Росіяни таки не допустили сенсації

    Визначилися всі учасники плей-оф на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

    Останніми у чвертьфінал пробилися ті, кого вважали головними фаворитами. Збірна Росії в разі поразки від німців ризикувала посісти в групі В останнє, п’яте місце і боротися за виживання в дивізіоні. Але дива не сталося. Росіяни швидко позначили свою перевагу і виграли дуже переконливо.

    Німеччина 2 січня гратиме з Казахстаном за право залишитися в елітному дивізіоні молодіжного чемпіонату світу.

    РФ U20 – Німеччина U20 – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

    Шайби: 1:0 – Кірілл Марченко (Нікіта Александров, Іван Морозов), 06:10. 2:0 – Кірілл Марченко (Васілій Подкользін, Дмітрій Воронков), 13:19. 3:0 – Григорій Денисенко (Алєксандр Хованов, - подв. більш.), 34:19. 4:0 – Павєл Дорофєєв (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов, - більш.), 34:59. 5:0  – Павєл Дорофєєв (Кірілл Марченко, Алєксандр Романов, - більш.), 38:40. 6:0 – Дмітрій Воронков (Кірілл Марченко, Васілій Подкользін), 40:38. 6:1 – Ніно Кіндер (Філіпп Масс), 57:43

    Воротарі: Ярослав Аскаров – Гендрік Гане (Тобіас Анчічка, 40:00)

    Кидки: 31 (15 + 11 + 5) – 23 (7 + 7 + 9)
    Штраф: 12 (2 + 4 + 6) – 10 (2 + 8 + 0)

    31 грудня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 4 628 глядачів

    У паралельному матчі свій четвертий поєдинок із чотирьох у груповому турнірі виграла збірна Швеції. Скандинави продовжили до 52-х матчів свою фантастичну переможну серію в групових турнірах молодіжних чемпіонатів світу з хокею, яка триває з 2006 року.

    Словаччина завдяки єдиній перемозі над Казахстаном теж вийшла у чвертьфінал.

    Швеція U20 – Словаччина U20 – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

    Шайби: 1:0 – Александр Гольтц (Віктор Содерстрьом, Лукас Реймонд), 08:59. 2:0 – Альбін Ерікссон (Карл Генрікссон, Оскар Бак), 09:14. 3:0 – Філіп Броберґ (Лінус Нассен, - менш.), 13:16. 4:0 – Оскар Бак (Адам Ґіннінґ, Йонатан Берґґрен), 25:08. 5:0 – Александр Гольтц (Віктор Содерстрьом, Йонатан Берґґрен, - більш.), 36:09. 5:1 – Крістіан Ковачик (Олівер Окуляр, Марко Стаха, - більш.), 45:17. 5:2 – Роберт Джуґан (Мартін Фаско-Рудас), 58:03. 6:2 – Самуель Фаґемо (Нільс Гоґландер, Нільс Лундквіст, - більш. 4х3), 59:44

    Воротарі: Гуґо Алнефельт – Самуель Главай

    Кидки: 42 (14 + 13 + 15) – 18 (4 + 2 + 12)
    Штраф: 14 (4 + 2 + 8) – 20 (2 + 4 + 14)

    31 грудня. Тршинець (Чехія). Werk Arena. 4 154 глядачі

    Заключних два матчі групового турніру молодіжного чемпіонату світу відбудеться сьогодні ввечері. О 20:00 за київським часом фіни зійдуться зі швейцарцями, канадці – з чехами. Після цих поєдинків будуть визначені усі чвертьфінальні пари.

    Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 2 січня.

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    чемпіонат світу Дмітрій Воронков Ярослав Аскаров Алєксандр Хованов Григоій Денисенко Васілій Подкользін Кірілл Марченко Алєксандр Романов Нікіта Александров Нільс Гоґландер Самуель Фаґемо Александр Гольтц Йонатан Берґґрен Гюґо Алнефельт Самуель Главай Роберт Джуґан Тобіас Анчічка Філіп Броберґ Гендрік Гане Павєл Дорофєєв Віктор Содерстрьом Нільс Лундквіст Карл Генрікссон Лукас Реймонд Лінус Нассен Мартін Фаско-Рудас Філіпп Масс Іван Морозов Ніно Кіндер Альбін Ерікссон Марко Стаха Крістіан Ковачик Адам Ґіннінґ Оскар Бак
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