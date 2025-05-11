Фанати «Севільї» закидали яйцями автобус із футболістами клубу

«Севілья» не може перемогти у чемпіонаті Іспанії у восьми іграх поспіль

Фанати «Севільї» закидали клубний автобус з гравцями яйцями та намагалися прорватися на територію тренувальної бази після поразки команди від «Сельти» у 35-му турі іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що уболівальники «Севільї» після поразки від «Сельти» зібралися в аеропорту Сан-Пабло. Однак, футболістам та іншим представникам команди вдалося пройти повз натовп і сісти в автобус.

Також кілька сотень фанатів чекали на гравців біля тренувальної бази. Команда прибула до спортивного комплексу під охороною великої кількості представників поліції та цивільної гвардії, яким довелося відкрити вогонь у повітря з пневматичної зброї після того, як фанати почали закидати автобус яйцями та скандувати образи на адресу футболістів та керівництва клубу.

Фанати не розходилися, очікуючи, що гравці залишать базу на власних машинах. Одна з груп вболівальників намагалася прорватися на територію та зламала паркан. Футболістам довелося ночувати на базі.

«Севілья» не може перемогти у чемпіонаті Іспанії у восьми іграх поспіль.

Після 35 зіграних матчів «Севілья» знаходиться на 16-му рядку в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 38 очок.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.