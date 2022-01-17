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    Гравці «Динамо» відправилися на перший збір. Бурда і Бєсєдін в обоймі

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    Віталій Буяльський і Георгій Бущан - Гравці «Динамо» відправилися на перший збір. Бурда і Бєсєдін в обоймі
    Віталій Буяльський і Георгій Бущан
    фото: ФК Динамо

    В Іспанії кияни проведуть чотири контрольні матчі

    Київське «Динамо» відправилося на перший тренувальний збір. Він пройде в Іспанії, неподалік від міст Аліканте та Мурсія. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    На зборах працюватимуть 29 футболістів, в тому числі Микита Бурда та Артем Бєсєдін, які довгий час не грали через травми.

    На збір до Іспанії вирушили наступні виконавці: воротарі – Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун, захисники – Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, півзахисники – Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин, нападники – Кулач, Бєсєдін, Супряга.

    На першому зборі, який триватиме до 27 січня, «Динамо» проведе чотири матчі: 19 січня – «Реал Мурсія» (Іспанія), 22 січня – «Расінг Уніон» (Люксембург), 24 або 25 січня – суперник буде повідомлений пізніше, 26 або 27 січня – «Буде-Глімт» (Норвегія).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Микита Бурда Артем Беседін
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    Гравці «Динамо» відправилися на перший збір. Бурда і Бєсєдін в обоймі