Гравці «Динамо» відправилися на перший збір. Бурда і Бєсєдін в обоймі

В Іспанії кияни проведуть чотири контрольні матчі

Київське «Динамо» відправилося на перший тренувальний збір. Він пройде в Іспанії, неподалік від міст Аліканте та Мурсія. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

На зборах працюватимуть 29 футболістів, в тому числі Микита Бурда та Артем Бєсєдін, які довгий час не грали через травми.

На збір до Іспанії вирушили наступні виконавці: воротарі – Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун, захисники – Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, півзахисники – Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин, нападники – Кулач, Бєсєдін, Супряга.

На першому зборі, який триватиме до 27 січня, «Динамо» проведе чотири матчі: 19 січня – «Реал Мурсія» (Іспанія), 22 січня – «Расінг Уніон» (Люксембург), 24 або 25 січня – суперник буде повідомлений пізніше, 26 або 27 січня – «Буде-Глімт» (Норвегія).