Семенов стартуватиме в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Тренер чоловічої збірної України розповів, що Сергій Семенов візьме участь в естафеті, а також прокоментував виступ українців в індивідуальній гонці

Юрай Санітра, головний тренер чоловічої збірної, визнає, що індивідуальна гонка для українських біатлоністів була важкою, проте ходом спортсменів задоволений. Також тренер повідомив, що Сергій Семенов уже стартуватиме в естафеті. «Гонка була дуже важка, бо ми мали в ногах важкі старти в Обергофі. А індивідуальна гонка – це завжди



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Юрай Санітра. Фото: UA: Біатлон

Тренер чоловічої збірної України розповів, що Сергій Семенов візьме участь в естафеті, а також прокоментував виступ українців в індивідуальній гонці

Юрай Санітра, головний тренер чоловічої збірної, визнає, що індивідуальна гонка для українських біатлоністів була важкою, проте ходом спортсменів задоволений.

Також тренер повідомив, що Сергій Семенов уже стартуватиме в естафеті.

«Гонка була дуже важка, бо ми мали в ногах важкі старти в Обергофі. А індивідуальна гонка – це завжди важко. Сьогодні Дмитрові Підручному й Артему Примі треба було стріляти без штрафів, бо за ходом я задоволений їхнім виступом», - зазначив тренер.

«Інші хлопці стартували в групах, де траса вже була не така хороша, як на початку. Тому дивимося на результат Володимира Сємакова, Артема Тищенка і Руслана Ткаленка так, що вони показали на цей час свої можливості в індивідуальній гонці. Й будемо їх готувати до естафети у п'ятницю», - сказав Санітра.

Також тренер запевнив, що в естафеті виступить і Сергій Семенов.

«Сергій Семенов стартуватиме в естафеті. Він має у досвіді дуже гарний збір в Обертілаху. На мою думку, було би не логічно, якби він почав цей рік з індивідуальної гонки. Тут, у Рупольдингу, дуже важка траса для його тестування. Тож ми вирішили, що він починатиме вже з естафети й буде далі готуватися до етапу Кубка світу в Антгольці й до Олімпійських ігор», - підкреслив Санітра.

Як відомо, 10 січня відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де серед українців найкращий результат у Артема Прими, який фінішував 26-м.

Джерело: UA:Біатлон