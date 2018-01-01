  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Семенов стартуватиме в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

    Тренер чоловічої збірної України розповів, що Сергій Семенов візьме участь в естафеті, а також прокоментував виступ українців в індивідуальній гонці
    Юрай Санітра, головний тренер чоловічої збірної, визнає, що індивідуальна гонка для українських біатлоністів була важкою, проте ходом спортсменів задоволений. Також тренер повідомив, що Сергій Семенов уже стартуватиме в естафеті. «Гонка була дуже важка, бо ми мали в ногах важкі старти в Обергофі. А індивідуальна гонка – це завжди
    • Сьогодні, 21:28
    • Розсилка
    Юрай Санітра. Фото: UA: Біатлон
    Юрай Санітра. Фото: UA: Біатлон

    Тренер чоловічої збірної України розповів, що Сергій Семенов візьме участь в естафеті, а також прокоментував виступ українців в індивідуальній гонці

    Юрай Санітра, головний тренер чоловічої збірної, визнає, що індивідуальна гонка для українських біатлоністів була важкою, проте ходом спортсменів задоволений.

    Також тренер повідомив, що Сергій Семенов уже стартуватиме в естафеті.

    «Гонка була дуже важка, бо ми мали в ногах важкі старти в Обергофі. А індивідуальна гонка – це завжди важко. Сьогодні Дмитрові Підручному й Артему Примі треба було стріляти без штрафів, бо за ходом я задоволений їхнім виступом», - зазначив тренер.

    «Інші хлопці стартували в групах, де траса вже була не така хороша, як на початку. Тому дивимося на результат Володимира Сємакова, Артема Тищенка і Руслана Ткаленка так, що вони показали на цей час свої можливості в індивідуальній гонці. Й будемо їх готувати до естафети у п'ятницю», - сказав Санітра.

    Також тренер запевнив, що в естафеті виступить і Сергій Семенов.

    «Сергій Семенов стартуватиме в естафеті. Він має у досвіді дуже гарний збір в Обертілаху. На мою думку, було би не логічно, якби він почав цей рік з індивідуальної гонки. Тут, у Рупольдингу, дуже важка траса для його тестування. Тож ми вирішили, що він починатиме вже з естафети й буде далі готуватися до етапу Кубка світу в Антгольці й до Олімпійських ігор», - підкреслив Санітра.

    Як відомо, 10 січня відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де серед українців найкращий результат у Артема Прими, який фінішував 26-м.

    Джерело: UA:Біатлон

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ