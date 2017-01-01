Семенов: Такого провалу на старті сезону від себе не очікував

Український біатлоніст зізнався, що незадоволений своїми результатами в олімпійському сезоні

Український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував невдалий для себе старт олімпійського сезону. Нагадаємо, Семенов провалив старт нинішнього сезону, лише одного разу пробившись в залікову зону. Українець зізнався, що незадоволений своїми результатами. «Щодо свого стану не хочу давати ніяких коментарів поки не розібралися в ситуації до



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Сергій Семенов. Фото: Федерація біатлону України

Український біатлоніст зізнався, що незадоволений своїми результатами в олімпійському сезоні

Український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував невдалий для себе старт олімпійського сезону.

Нагадаємо, Семенов провалив старт нинішнього сезону, лише одного разу пробившись в залікову зону.

Українець зізнався, що незадоволений своїми результатами.

«Щодо свого стану не хочу давати ніяких коментарів поки не розібралися в ситуації до кінця. Природно, я незадоволений початком сезону. Хоча і не планували вихід на максимальні кондиції вже в грудні, але і такого відвертого провалу я від себе не очікував», - зазначив він.

«В цілому настрій - в порядку. Переживаю, звичайно, з приводу сьогоднішнього стану, але все ж можливість повернутися до колишніх кондицій ще є, правда, права на помилку вже не залишилося. Новорічна перерву якраз і використовуємо для пошуку причин проблем з готовністю і їх усунення по можливості», - додав Семенов.

Семенов зауважив, що поки не думає про Олімпіаду.

«Звісно, що тепер часу залишилося тільки на підготовку конкретно до Олімпіади і січневі етапи можна розглядати тільки як підготовку, тому стартів у мене найближчим часом навряд чи буде багато», - сказав український біатлоніст.

«Саме про Олімпіаду поки не думаю, на першому місці наразі повернення форми, а для переживань перед Олімпійському іграми час завжди знайдеться», - підкреслив Семенов.

Нагадаємо, раніше президент ФБУ Володимир Бринзак заявив, що для Семенова розроблена спеціальна тренувальна програма і він пропустить перший етап Кубка світу в 2018 році, який пройде Обергофі з четвертого по сьоме січня.

Джерело: xsport.ua