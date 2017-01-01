Семенов і Жирний пропустять етап Кубка світу в Обергофі

Етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня.

Український біатлоніст Сергій Семенов через проблеми зі здоров'ям пропустить четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. Про це у коментарі прес-службі Федерації біатлону України повідомив президент федерації Володимир Бринзак. Також етап в Обергофі через погані результати пропустить Олександр Жирний. «У Семенова є



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Сергій Семенов

Етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня.

Український біатлоніст Сергій Семенов через проблеми зі здоров'ям пропустить четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі.

Про це у коментарі прес-службі Федерації біатлону України повідомив президент федерації Володимир Бринзак.

Також етап в Обергофі через погані результати пропустить Олександр Жирний.

«У Семенова є проблеми з м'язовими відчуттями в ногах. Зараз такий стан, що він не може нормально працювати у підйом. Як говорить сам Сергій, на рівнині ще руками відпрацьовує, а в гірку нічого не виходить. У зв'язку з цими проблемами ми прийняли рішення зробити для Семенова спеціальну тренувальну програму, і в Обергоф Сергій не поїде - буде тренуватися в Обертілласі, а потім - відразу в Рупольдинг на спринт і естафету», - повідомив Бринзак.

«Олександр Жирний відправиться після Нового року на Кубок IBU. В основній команді його замінить Артем Тищенко», - додав він.

Нагадаємо, етап Кубка світу в Обергофі пройде з 4 по 7 січня.