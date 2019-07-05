Сергій Бубка: я повністю відхиляю всі брехливі звинувачення



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Президент НОК України прокоментував обвинувачення в можливій причетності до корупції

Президент НОК України Сергій Бубка прокоментував інформацію ЗМІ про можливу причетність до корупції. Він назвав обвинувачення брехливими та повністю відхиляє їх.

«Я повністю відхиляю всі брехливі заяви колишнього губернатора Ріо, який наразі відбуває тривалий термін ув’язнення за корупцію. Пан Дяк (син колишнього президента Міжнародної легкоатлетичної федерації) ніколи не спілкувався зі мною стосовно мого голосування за столицю Олімпіади-2016.

Мої адвокати напишуть пану Дяку, щоб попросити його роз’яснити обвинувачення пана Кабрала, який у своїх показах помилково стверджує, що Дяк забезпечував мій голос», - написав Бубка в мережі Твіттер.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній губернатор штату Ріо Сержіо Кабрал назвав президента НОК України Сергія Бубку серед осіб, чиє позитивне голосування за Ріо-де-Жанейро на виборах столиці Олімпіади-2016 забезчпечив Дяк.