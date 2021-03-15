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    Родини зірок «Парі Сен-Жермен» взяли в заручники, а домівки пограбували

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    Анхель Ді Марія через напад не дограв матч чемпіонату - Родини зірок «Парі Сен-Жермен» взяли в заручники, а домівки пограбували
    Анхель Ді Марія через напад не дограв матч чемпіонату
    фото з вільних джерел

    Анхель Ді Марія і Маркіньос під час розбійного нападу грали проти «Нанта» в чемпіонаті Франції

    Моторошний випадок трапився з родинами футболістів «Парі Сен-Жермен» Анхеля Ді Марії та Маркіньоса. Поки футболісти проводили чергову зустріч Ліги 1 проти «Нанта», їхні родини, які знаходилися вдома, постраждали від нападу.

    Як повідомляє ESPN, сім'ї футболістів були взяті в заручники. Під час матчу спортивний директор парижан Леонардо передав цю інформацію наставнику клубу Маурісіо Почеттіно, який замінив Ді Марію на 62-й хвилині, і гравець відразу відправився додому, щоб побути зі своєю сім'єю.

    З дому Ді Марії винесли коштовності.

    Також в цей час грабіжники взяли в заручники батьків Маркіньоса. Зараз їм нічого не загрожує.

    Поліція почала розслідування, і клуб запропонує свою повну підтримку двом гравцям та їхнім родинам.

    Раніше від жертвами злодіїв ставали й інші футболісти паризького клубу. Серед них Серхіо Ріко, Тіагу Сілва та Ерік-Максим Шупо-Мотінг.

    Зустріч між ПСЖ і «Нантом» проходила на стадіоні «Парк-де-Пренс» в Парижі (Франція) і завершилася з рахунком 1:2. У складі переможців забивали Рандаль Коло Муан і Моузес Саймон. Єдиний гол за парижан забив Юліан Дракслер.

    «ПСЖ» в 29 матчах набрав 60 очок і займає 2-е місце в турнірній таблиці Ліги 1. «Нант» (27) - на 18-му місці. Лідирує в чемпіонаті Франції «Лілль» (63).

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    Теги: ФК Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія
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