В Нідерландах обвалилася трибуна з уболівальниками (відео)

Колишній клуб українця Дениса Олійника «Вітесс» вперше за останні 8 років здолав у чемпіонаті Нідерландів НЕК Неймеген на його полі. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок Нікола Фредеріксен. Уболівальники з Арнема так раділи цій події, що трибуна, на якій вони стрибали, не витримала навантаження і обвалилася. На щастя, ніхто не постраждав.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP