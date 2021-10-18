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    В Нідерландах обвалилася трибуна з уболівальниками (відео)

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    В Нідерландах обвалилася трибуна з уболівальниками (відео)
    Фото: скріншот

    Прихильники «Вітесса» надто сильно раділи перемозі своєї команди

    Колишній клуб українця Дениса Олійника «Вітесс» вперше за останні 8 років здолав у чемпіонаті Нідерландів НЕК Неймеген на його полі. Єдиний гол у грі записав на свій рахунок Нікола Фредеріксен. Уболівальники з Арнема так раділи цій події, що трибуна, на якій вони стрибали, не витримала навантаження і обвалилася. На щастя, ніхто не постраждав.

    В Ередивізії після 9 турів з 22 очками лідирує «Аякс». У ПСВ на очко менше. В «Утрехта» й «Віллема ІІ» - по 17, «Феєнорда» й «Вітесса» - по 16.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Вітесс»
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    В Нідерландах обвалилася трибуна з уболівальниками (відео)