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    Дочка українського тренера їде на Олімпіаду в складі збірної Росії

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    Анастасія Близнюк їде за третьою золотою нагородою - Дочка українського тренера їде на Олімпіаду в складі збірної Росії
    Анастасія Близнюк їде за третьою золотою нагородою
    Фото з відкритих джерел

    Анастасія Близнюк може виграти третю золоту медаль Ігор

    Дочка колишнього воротаря київського «Динамо», а нині тренера МФК «Миколаїв» Іллі Близнюка Анастасія представлятиме збірну нейтральних спортсменів на Олімпіаді в Токіо. 27-річна гімнастка відібралася на Ігри і їде за третьою золотою нагородою в групових вправах. Раніше вона вигравала перші місця на олімпіадах у Лондоні-2012, та Ріо-2016.

    Анастасія, як і її батько, народилася в Запоріжжі. В Росію сім’я перебралася після того, як Ілля не підійшов київському «Динамо», хоча вправно відбивав м’ячі у запорізькому «Металурзі», кропивницькій «Зірці» і «Дніпрі». Провів навіть два матчі за національну команду. Згодом перебрався в Ростов, але вся його тренерська кар’єра пов’язана з Україною. Тут він змінив уже вісім клубів вищої та першої ліг.

    Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.

    А українка Марина Бех-Романчук перестрибнула чемпіонку світу і виграла останній перед Олімпіадою етап Діамантової ліги.

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    Теги: Олімпіада Ілля Близнюк
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    Дочка українського тренера їде на Олімпіаду в складі збірної Росії